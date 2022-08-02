Ивар Калныньш пожаловался, что в России его никто не поздравил с днем рождения из-за позиции по СВО

Советский и латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш признался, что никто из российских друзей и знакомых не поздравил его с днем рождения из-за его позиции по проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса.
О том, что никто не поздравил Калныньша с праздником, рассказал журналист Валентин Ситников в интервью «SOLENKA.INFO». Актер отпраздновал 1 августа 74-летие, при этом никто из России не поздравил его с днем рождения из-за его критики по поводу СВО.
Калныньш перестал общаться с коллегами и друзьями из России, кроме того, актер заявил, что не захочет участвовать в проектах в РФ.