Ивар Калныньш пожаловался, что в России его никто не поздравил с днем рождения из-за позиции по СВО

О том, что никто не поздравил Калныньша с праздником, рассказал журналист Валентин Ситников в интервью «SOLENKA.INFO». Актер отпраздновал 1 августа 74-летие, при этом никто из России не поздравил его с днем рождения из-за его критики по поводу СВО.