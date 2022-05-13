Ивана Урганта отстранили от роли ведущего на «Алых парусах»

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Телеведущий и шоумен Иван Ургант не будет вести главный праздник для выпускников Санкт-Петербурга «Алые паруса».
Ургант более десяти лет был ведущим мероприятия для вчерашних школьников. Шоумен специально приезжал в родной город ради этого события. Если его соведущая могла меняться из года в год, то роль Урганта оставалась всегда за ним.
«Ивана в этом году точно не будет на “Алых парусах”. Власти города не согласовали его в этот раз. Сейчас ведутся переговоры с другой звездой, и есть уже один ведущий на примете. Имя пока разглашать не будем», — сообщил об отстранении артиста источник «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».
Сам телеведущий Первого канала эту новость не комментировал. Ранее в Сети появлялась информация, что Ургант покинул страну, но позже вернулся, чтобы оформить документы для окончательного переезда в Израиль.