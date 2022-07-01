Иван Ургант впервые выступит на публике после начала спецоперации

Телеведущий Иван Ургант после долгого отсутствия на экранах ТВ вновь выступит на публике, правда, вне телевидения. Как рассказал блогер Ариан Романовский, Урганту предстоит участвовать в мероприятии вместе с группой «Фрукты».
«10-го июля мой кумир под аккомпанемент группы «Фрукты» выступит на пикнике фонда «Друзья» в Царицыно — мероприятии для благотворительных фондов и волонтеров. Это будет первое публичное выступление Урганта с начала известных событий», — рассказал Романовский.
Телеведущий прекратил выпуск своего шоу «Вечерний Ургант» после начала спецоперации РФ по защите Донбасса и критических высказываний о политике. Ургант на несколько месяцев пропал из светской жизни, и многие гадали, когда он вновь выйдет в свет.