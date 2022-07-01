Иван Ургант впервые выступит на публике после начала спецоперации

Телеведущий прекратил выпуск своего шоу «Вечерний Ургант» после начала спецоперации РФ по защите Донбасса и критических высказываний о политике. Ургант на несколько месяцев пропал из светской жизни, и многие гадали, когда он вновь выйдет в свет.