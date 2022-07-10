Иван Ургант вновь вышел в свет после долгого отсутствия в России

Ведущий Иван Ургант после долгого отсутствия на публичных мероприятиях вновь выйдет в свет. Он стал ведущим премии фронда «Друзья», который занимается благотворительностью. Об этом рассказали авторы Telegram-канала «Светские хроники».
«Сегодня он ведет премию фонда “Друзья”. Мероприятие организовал проект интеллектуального волонтерства “Procharity”, в котором Иван является председателем попечительского совета», — говорится в публикации.
По словам многих поклонников, Иван Ургант за последнее время сильно изменился. У популярного телеведущего заметили седые волосы — вероятно, на нем сказываются последние события.