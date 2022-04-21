Иван Ургант вернулся в Россию три недели назад

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Шоумен Иван Ургант вернулся на родину три недели назад. Ранее телеведущий находился за границей, ссылаясь на запланированный отпуск.
Ведущий шоу «Вечерний Ургант» больше недели находился за пределами РФ. Его отъезд пришелся на начало специальной операции России на Украине.
«Урганта не было в России десять дней, и он уже давно, недели три как, прилетел и каждый день на работе», — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Специальная операция началась на украинской территории по поручению российского президента Владимира Путина 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны.
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