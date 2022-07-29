Иван Ургант резко высказался в адрес жены Андрея Кончаловского

Отношения известного режиссера Андрея Кончаловского и его жены Юлии Высоцкой нередко становятся поводом для слухов. Над парой часто подшучивают из-за большой разницы в возрасте. Издание «Экспресс газета» вспомнило, что шутки высказывал и шоумен Иван Ургант.
В одном из эфиров Иван Ургант пошутил над тем, что Юлия Высоцкая якобы всегда находится под контролем супруга.
«У него уже есть один человек, который хорошо готовит и находится у него под каблуком», — высказался Ургант.
Отметим, что в настоящее время Иван Ургант часто подвергается критике за свои высказывания в отношении спецоперации на Украине.