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Иван Ургант резко высказался в адрес жены Андрея Кончаловского

Иван Ургант резко высказался в адрес жены Андрея Кончаловского
globallookpress.com/ Dmitry Golubovich/Russian Look

Отношения известного режиссера Андрея Кончаловского и его жены Юлии Высоцкой нередко становятся поводом для слухов. Над парой часто подшучивают из-за большой разницы в возрасте. Издание «Экспресс газета» вспомнило, что шутки высказывал и шоумен Иван Ургант.

В одном из эфиров Иван Ургант пошутил над тем, что Юлия Высоцкая якобы всегда находится под контролем супруга.

«У него уже есть один человек, который хорошо готовит и находится у него под каблуком», — высказался Ургант.

Отметим, что в настоящее время Иван Ургант часто подвергается критике за свои высказывания в отношении спецоперации на Украине.

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