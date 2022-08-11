Иван Ургант рассказал о тяжелой жизни в видеообращении к россиянам

«Дело непростое, время идет…Как быть, куда податься? Эх, не просто все, ребята, непросто. Мне несколько человек сказали, может быть, пойти в IT. Простите, жена зовет. Записываю приглашение на мой семинар, будешь смотреть? Наташка пойдет, ведь IT стороной не обойти», ― заявил он.