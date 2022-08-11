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Иван Ургант рассказал о тяжелой жизни в видеообращении к россиянам

Иван Ургант рассказал о тяжелой жизни в видеообращении к россиянам
globallookpress.com/ Dmitry Golubovich/Russian Look

Телеведущий Иван Ургант записал видеообращение к россиянам. В ролике он пожаловался на тяжелую жизнь.

В видео снялась и супруга Урганта. Артист пожаловался на тяжелую жизнь и признался, что теперь ему сложно найти работу.

«Дело непростое, время идет…Как быть, куда податься? Эх, не просто все, ребята, непросто. Мне несколько человек сказали, может быть, пойти в IT. Простите, жена зовет. Записываю приглашение на мой семинар, будешь смотреть? Наташка пойдет, ведь IT стороной не обойти», ― заявил он.

Телеведущий снял видео для компании GeekBrains. Ролик опубликован на странице «ВКонтакте».

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RusNewsToday24
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