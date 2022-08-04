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Иван Ургант провел частную вечеринку в Петербурге

Иван Ургант провел частную вечеринку в Петербурге
globallookpress.com/ Dmitry Golubovich/Russian Look

Известный российский шоумен Иван Ургант провел частную вечеринку в родном Петербурге. Где именно, когда и для кого проходило это мероприятие, не уточняется.

«Ургант нарасхват на частных вечеринках. На этот раз выступил в любимом Питере. Штанишки по-прежнему коротенькие»,  — сообщает Telegram-канал «НеМалахов», публикуя видео с вечеринки. 

После начала спецоперации на Украине телеведущий с женой и детьми уезжал в Израиль, но позднее вернулся в Россию. Сам он отмечал, что это был отпуск. Правда, к работе на телевидении он так и не вернулся, а его шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале было закрыто.

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