Иван Ургант провел частную вечеринку в Петербурге

Известный российский шоумен Иван Ургант провел частную вечеринку в родном Петербурге. Где именно, когда и для кого проходило это мероприятие, не уточняется.
«Ургант нарасхват на частных вечеринках. На этот раз выступил в любимом Питере. Штанишки по-прежнему коротенькие», — сообщает Telegram-канал «НеМалахов», публикуя видео с вечеринки.
После начала спецоперации на Украине телеведущий с женой и детьми уезжал в Израиль, но позднее вернулся в Россию. Сам он отмечал, что это был отпуск. Правда, к работе на телевидении он так и не вернулся, а его шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале было закрыто.