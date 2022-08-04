Иван Ургант провел частную вечеринку в Петербурге

После начала спецоперации на Украине телеведущий с женой и детьми уезжал в Израиль, но позднее вернулся в Россию. Сам он отмечал, что это был отпуск. Правда, к работе на телевидении он так и не вернулся, а его шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале было закрыто.