Иван Ургант кардинально изменил род деятельности

Ургант потерял работу на телевидении, где не появлялся с февраля. Однако телеведущий не опустил руки и нашел себе новый род деятельности, чем удивил поклонников. Теперь шоумен сотрудничает с образовательным порталом в сфере компьютерных технологий, пишет Prozvezd.