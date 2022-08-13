Иван Ургант кардинально изменил род деятельности

Шоумен и телеведущий Иван Ургант нашел работу в новом проекте после ухода с Первого канала.
Ургант потерял работу на телевидении, где не появлялся с февраля. Однако телеведущий не опустил руки и нашел себе новый род деятельности, чем удивил поклонников. Теперь шоумен сотрудничает с образовательным порталом в сфере компьютерных технологий, пишет Prozvezd.
Многие решили, что шоумен кардинально сменил род деятельности из-за отсутствия проектов на телевидении. Стало известно, что он ведет закрытую программу «Вечерний путь в IT», где молодых людей будут обучать актуальным профессиям.