Иван Ургант анонсировал свой новый проект: “Время идет. Как быть, куда податься?”

Иван Ургант

Шоумен Иван Ургант снялся в рекламе онлайн-семинара по IT от образовательного ресурса GeekBrains под названием “Вечерний путь в IT”, в котором сам примет участие. Ролик появился в YouTube-канале платформы и в социальной сети VK.

Мы приглашаем звезд. Да-да. Именно так. И в этот раз пригласили Урганта. А все для того, чтобы популяризировать образование и работу в IT, — говорится на странице образовательной платформы в соцсети.

Время идет. Как быть, куда податься? Эх, непросто все, ребята, непросто. Мне несколько человек сказали: может быть, пойти в IT, — говорит в ролике Иван Ургант. Семинар состоится 26 августа.

Ранее писатель Захар Прилепин также рассказал о том, что Ургант приступил к работе над новым проектом. Позавчера, говорят, в коридорах Останкино Иван Ургант весело записывал подводки к новой программе. Думаю, YouTube-проект, — написал он в своем телеграм-канале.

Иван Ургант оказался в центре скандала после того, как публично выступил против военной спецоперации РФ на Украине. После этого его шоу “Вечерний Ургант” перестало выходить в эфир: предположительно, причиной этого стала политическая позиция ведущего. На Первом канале отсутствие “Вечернего Урганта” в эфире объяснили тем, что из сетки вещания убрали все развлекательные передачи.

Самого Урганта не раз подозревали в эмиграции из России, а также в том, что он распродает недвижимость в Москве, но шоумен опровергал эти слухи.

Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, что Ургант отправится на гастроли по Германии со сценической версией “Вечернего Урганта”, однако телеведущий заявил, что эта информация не соответствует истине: концерты планировались, но были отменены из-за политической обстановки.

Также ранее депутаты Госдумы предложили проверить Урганта на “антироссийскую деятельность” и уволить его в случае, если она обнаружится. Ургант высмеял эту инициативу.