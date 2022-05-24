Иван Урагант рассказал, как боялся Басту до знакомства с ним

Ургант вспомнил, как ранее поссорился со всеми артистами проекта Басты. После этого он был представлен рэперу только заочно, так как боялся личной встречи с ним. Однако позже, когда их общение вживую все-таки состоялось, выяснилось, что опасения шоумена были напрасными.