Иван Охлобыстин заявил, что Чулпан Хаматова больше не будет звездой

«Звания звезды ее уже нигде не удостоят. Нет у нее своего небосклона. Своей родины, над которой звездам положено сиять, — заявил актер на своей странице в “Яндекс.Дзен”. — Мне лично ее безумно жалко. Вляпалась по-бабьи на пустом месте, а теперь ничего и не сделаешь».