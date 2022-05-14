Иван Охлобыстин заявил, что Чулпан Хаматова больше не будет звездой

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Актер Иван Охлобыстин порассуждал о судьбе народной артистки России Чулпан Хаматовой, которая осталась без родины.
Недавно Хаматова стала жертвой розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса. Молодые люди позвонили актрисе, представились украинскими дипломатами и узнали, вернется ли она еще в Россию, чтобы продолжить работу. Этот разговор проанализировал Охлобыстин.
«Звания звезды ее уже нигде не удостоят. Нет у нее своего небосклона. Своей родины, над которой звездам положено сиять, — заявил актер на своей странице в “Яндекс.Дзен”. — Мне лично ее безумно жалко. Вляпалась по-бабьи на пустом месте, а теперь ничего и не сделаешь».
Известно, что Хаматова обосновалась в своем элитном особняке в Латвии. Недавно артистка вошла в труппу Нового Рижского театра, где, по всей видимости, теперь будет строить карьеру.