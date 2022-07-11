Иван Охлобыстин высказал отношение к уехавшим звездам, не поддержавшим спецоперацию на Украине

Актер кино и телевидения Иван Охлобыстин рассказал, что после начала спецоперации не смог остаться равнодушным, поддержав действия России, при этом, не сдержав эмоций, нагрубил Андрею Макаревичу, который стал поливать Родину и россиян грязью.
По словам артиста, он поддерживает спецоперацию, однако с некоторыми коллегами по цеху они во мнении не сходятся. Так, с большинством несогласных Охлобыстин смог сохранить нейтралитет, при этом актер нахамил Макаревичу.
«Такая же история с Борисом Гребенщиковым, Артемом Троицким, Юрием Шевчуком и Земфирой. Я их всех любил и продолжаю любить “до”, бесконечно печально, что их уже не будет со мной “после”», — заявил Охлобыстин.
При этом актер считает, что на Западе творчество российских звезд никому неинтересно и не нужно, потому что большая часть их творчества понятна только русским людям.