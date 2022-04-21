Иван Охлобыстин раскритиковал Павла Дурова после его слов о России

«Необходима оптимизация, сжать смыслы как пружину, чтобы от этого проклятого “российского происхождения” раз и навсегда избавиться. Последний шаг к победе — никаких российских миллиардеров! Просто. И не надо усложнять», — с сарказмом написал артист в социальных сетях.