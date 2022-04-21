Иван Охлобыстин раскритиковал Павла Дурова после его слов о России

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Создатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров попросил не называть его российским миллиардером. Его позицию прокомментировал актер Иван Охлобыстин.
Звезда сериала «Интерны» осудила предпринимателя. Охлобыстин при этом считает, что Дурова, который пытается угодить Западу, россияне смогут простить.
«Необходима оптимизация, сжать смыслы как пружину, чтобы от этого проклятого “российского происхождения” раз и навсегда избавиться. Последний шаг к победе — никаких российских миллиардеров! Просто. И не надо усложнять», — с сарказмом написал артист в социальных сетях.
Ранее Дуров заявил, что не намерен жить и работать в России. Известно, что год назад он получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис.
Резкие слова предпринимателя связаны со специальной операцией России на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны, а также защите мирного населения Донбасса.