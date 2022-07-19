Иван Макаревич назвал сериал «Почка» мощнейшей работой

«Тот же сериал “Почка”, который не так чтобы сильно пиарился, но это мощнейшая работа. Поэтому это периодически происходит. Вроде бы у нас все жалуются на наше кино, но если посмотреть на кинематограф того же запада – то же самое абсолютно. Там, возможно, чуть выше процент доверия, но тот же “Нетфликс” просто завален посредственными фильмами. Так что ситуация одинаковая примерно везде, только то, что к тебе ближе, ты воспринимаешь намного острее», — приводит слова артиста портал Peterburg2.