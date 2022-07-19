Иван Макаревич назвал сериал «Почка» мощнейшей работой

Сын музыканта Андрея Макаревича Иван высказался о российском кинематографе. Он заявил, что в нем достаточно талантов.
Артист представил сериал «Люся» в Санкт-Петербурге. Во время премьеры Макаревич-младший поразмышлял о российском кинематографе. Он заявил, что отечественное кино много лет находится в пограничном состоянии — есть и бесконечный поток «консервов» на одинаковые темы с одними и теми же актерами, и одиночные «выстрелы» с интересными режиссерами, продюсерами и актерами.
«Тот же сериал “Почка”, который не так чтобы сильно пиарился, но это мощнейшая работа. Поэтому это периодически происходит. Вроде бы у нас все жалуются на наше кино, но если посмотреть на кинематограф того же запада – то же самое абсолютно. Там, возможно, чуть выше процент доверия, но тот же “Нетфликс” просто завален посредственными фильмами. Так что ситуация одинаковая примерно везде, только то, что к тебе ближе, ты воспринимаешь намного острее», — приводит слова артиста портал Peterburg2.
В сериале «Люся» — восемь эпизодов. История об умной колонке и ее изобретателе Сене доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре Premier.