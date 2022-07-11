Иван Краско отреагировал на инцидент с группой «Би-2», освистанной на Суперкубке России

Из-за проблем со здоровьем 91-летний артист не смог лично присутствовать на футбольном матче, который проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Однако Краско слушал репортаж и радовался победе его любимой команды «Зенит». При этом актер не поддержал поведение фанатов после матча, которые начали выкрикивать грубые слова, когда после игры на стадионе появилась группа «Би-2».