Иван Краско отреагировал на инцидент с группой «Би-2», освистанной на Суперкубке России

Народный артист России Иван Краско, который является фанатом футбольного клуба «Зенит», прокомментировал поведение болельщиков, которые освистали выступление музыкантов группы «Би-2» после окончания матча Суперкубка России.
Из-за проблем со здоровьем 91-летний артист не смог лично присутствовать на футбольном матче, который проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Однако Краско слушал репортаж и радовался победе его любимой команды «Зенит». При этом актер не поддержал поведение фанатов после матча, которые начали выкрикивать грубые слова, когда после игры на стадионе появилась группа «Би-2».
«К артистам, которые приехали выступать перед такой большой аудиторией, следовало бы относиться доброжелательно! Помните: в уважении — наша сила», — цитирует Краско портал Prozvezd.
Отметим, что ранее певец Николай Басков не стал осуждать болельщиков, а наоборот поддержал зрителей, которые не стали слушать музыкантов, которые высказывались против спецоперации России на Украине.