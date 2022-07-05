Иван Дорн впервые высказался о запрете на въезд на территорию России на 50 лет

Напомним, что въезд в РФ ограничен и для ряда других украинских знаменитостей: певцов Андрея Данилко, Макса Барских, Дмитрия Монатика. Критикуя российскую спецоперацию и отказываясь от концертов в РФ, эти люди не упоминали, что сумели заработать себе на всю оставшуюся жизнь именно в России.