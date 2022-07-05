Иван Дорн впервые высказался о запрете на въезд на территорию России на 50 лет

Недавно в Сети был опубликован список артистов украинского происхождения, которым якобы запрещен въезд в РФ на 50 лет. Певец Иван Дорн признался, что очень хотел, чтобы его фамилия оказалась в подобном стоп-листе.
Певец решил найти плюсы в том, что ему запретили въезжать в страну, где он получил свою популярность и любовь публики.
«Список сочнее, чем Global 500 (Рейтинг 500 крупнейших мировых компаний)», — делился артист.
Напомним, что въезд в РФ ограничен и для ряда других украинских знаменитостей: певцов Андрея Данилко, Макса Барских, Дмитрия Монатика. Критикуя российскую спецоперацию и отказываясь от концертов в РФ, эти люди не упоминали, что сумели заработать себе на всю оставшуюся жизнь именно в России.