Иван Дорн улетел с Украины во Францию

Кроме того, по словам журналистки Анны Монгайт, которая переехала в другую страну из России, Дорн оправдывается за долгое сотрудничество с российскими музыкантами, за своих родственников из России и строчку в паспорте о том, что он родился в Челябинске, пишет «Царьград».