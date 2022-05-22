Иван Дорн улетел с Украины во Францию

Украинский певец Иван Дорн рассказал о своем новом месте жительства. Исполнитель покинул родную Украину и переехал во Францию.
Ранее музыкант резко высказывался в адрес россиян и проводимой ими специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Дорн даже запретил слушать его песни на территории страны и был внесен в список артистов, которым нежелателен въезд в Россию до 2072 года.
Но, как оказалось, певец давно не живет на родной Украине. Вместе с семьей он перебрался за границу. Дорн уехал с концертами по другим странам, а супругу вместе с детьми оставил в Париже.
«Я живу в Париже. Ну как живу. Я там месяц не появлялся уже. Приехал туда на две недели из Барселоны, а потом поехал концерты давать. Жена с детьми в Париже, она решает организационные вопросы: квартира, переезды», — сказал музыкант.
Кроме того, по словам журналистки Анны Монгайт, которая переехала в другую страну из России, Дорн оправдывается за долгое сотрудничество с российскими музыкантами, за своих родственников из России и строчку в паспорте о том, что он родился в Челябинске, пишет «Царьград».