Иван Дорн поддержал Анастасию Приходько, которая заявила о ненависти к России

Журналист Александр Шевцов сообщил, что певец Иван Дорн поддержал свою коллегу Анастасию Приходько в ненависти к России. Известно, что вокалисты заняли такую позицию после начала специальной операции на Украине.
Шевцов дал интервью порталу SOLENKA.INFO, в котором раскрыл политическую позицию Дорна и Приходько. По его мнению, артисты очень жестко высказываются о России и ее жителях.
«Дорн вслед за Анастасией также пожелал всему русскому народу исчезнуть с лица земли», – передает издание.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Москва откликнулась на призывы о помощи со стороны республик Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов.