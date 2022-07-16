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Иван Дорн поддержал Анастасию Приходько, которая заявила о ненависти к России

Иван Дорн поддержал Анастасию Приходько, которая заявила о ненависти к России
prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

Журналист Александр Шевцов сообщил, что певец Иван Дорн поддержал свою коллегу Анастасию Приходько в ненависти к России. Известно, что вокалисты заняли такую позицию после начала специальной операции на Украине. 

Шевцов дал интервью порталу SOLENKA.INFO, в котором раскрыл политическую позицию Дорна и Приходько. По его мнению, артисты очень жестко высказываются о России и ее жителях. 

«Дорн вслед за Анастасией также пожелал всему русскому народу исчезнуть с лица земли», – передает издание.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Москва откликнулась на призывы о помощи со стороны республик Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов.

дорн певец приходько Россия Украина
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