Итальянскому журналисту стало плохо после беседы с Марией Захаровой

Ведущий итальянского телеканала La7 Массимо Джилетти почувствовал недомогание после интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Из-за этого на час он был вынужден прервать связь со студией.
Журналист находился на связи с римской студией из Москвы. Он провел беседу с Захаровой по видеосвязи, после чего начал обсуждать беседу с гостями программы Non è l’Arena. Через несколько минут окружающие заметили, что Джилетти чувствует себя плохо.
«О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо», — сказала его соведущая, после чего программа прервалась на рекламу.
Через несколько минут журналистка пояснила, что Джилетти почувствовал резкое недомогание. Сам телеведущий позднее заявил, что связывает свое плохое самочувствие с падением уровня сахара в крови или холодной погодой в Москве.