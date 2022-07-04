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Итальянский журналист Тете: события в Буче обернулась большим обманом Запада

Итальянский журналист Тете: события в Буче обернулась большим обманом Запада
globallookpress.com / I-Images / Keystone Press Agency

Фальсификация в Буче была сделана, чтобы показать Россию в невыгодном свете, а западных журналистов и политиков обманули. Об этом заявил итальянский журналист и издатель Сантро Тети.

Он уверен, что трагедия в Буче — это доказанное преступление против человечества, пишет ИА SM-News.

«Я просто сказал, что даже Human Rights Watch, которое, конечно, не пророссийское, выпустило документ, в котором указано, что первая общая братская могила была прорыта по указанию мэра Бучи, и это свои подчиненные там все сделали», – сказал журналист.

Тети уверен, что западных журналистов и политиков попросту обманули массовым убийством в Буче. При этом он подчеркнул, что никто не может знать, кто именно находился в городе Киевской области на момент убийства, также как и то, что неизвестно «какие там тела убитых».

Ранее «Царьград» писал о рассказе бойца казачьего полка на передовой в Донбассе. По его словам, украинские террористы применяют коварную тактику при зачистке поселков.

буча Россия Украина
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