Итальянский театр La Scala выступил против “отмены” русской культуры. Новый сезон начнется с оперы “Борис Годунов”

Итальянский театр La Scala выступил против “отмены” русской культуры на фоне военной спецоперации РФ на Украине. Как заявил управляющий театром Доминик Мейер, новый сезон начнется с оперы Модеста Мусоргского “Борис Годунов”. В опере задействованы российские исполнители, а партию Бориса Годунова исполнит Ильдар Абдразаков.

Мейер добавил, что берет на себя ответственность за это решение. Я не сторонник охоты на ведьм и не сторонник отмены русских опер, и, когда я читаю Пушкина, я не прячусь, — цитирует его ТАСС.

Ранее на сцену La Scala вернулась российская оперная дива Анна Нетребко, которая публично осудила военную спецоперацию. После этого Нетребко столкнулась с резкой критикой в России: отечественные театры расторгли с ней отношения, а многие из поклонников обвинили ее в предательстве. Несмотря на открытое письмо с осуждением спецоперации, в нью-йоркский театр Метрополитен-опера певица пока не смогла вернуться.

После начала военной спецоперации РФ на Украине по всему миру начали “отменять” русских и русскую культуру. Так, музей “Эрмитаж в Амстердаме” переименовали в “Голландское наследие Амстердама”, а на Каннском фестивале даже осудили музыку композитора Петра Чайковского, которая прозвучала во время презентации фильма Кирилла Серебренникова “Жена Чайковского”.

С “отменой” столкнулись и российские спортсмены, которых начали отстранять от участия в международных соревнованиях.

Многие общественные и культурные деятели выступили против этого: среди них живущий за границей российский артист балета Михаил Барышников, а также украинский режиссер Сергей Лозница.