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Итальянский оркестр отказался играть на конкурсе Lipizer из-за отстранения участниц из России

Итальянский оркестр отказался играть на конкурсе Lipizer из-за отстранения участниц из России

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Оркестр FVG

Итальянский оркестр FVG отказался играть на Международном конкурсе скрипачей имени Родолфо Липицера (Lipizer) в Гориции из-за отстранения участниц из России — об этом сообщает местное издание Friuli Sera.

После того как организаторы конкурса отстранили скрипачек Лидию Кочарян, Каролину Аверину и Анастасию Пентину, за россиянок вступился мэр Гориции Родольфо Дзиберна. Он направил директору конкурса письмо с просьбой пересмотреть “неприемлемое” решение, однако получил отказ.

Тогда музыканты регионального оркестра, которые по традиции должны были аккомпанировать участникам, отказались играть на конкурсе в знак протеста против русофобии.

Нам очень жаль прерывать традицию, согласно которой именно оркестр FVG сопровождал международных музыкантов в конкурсе. Однако мы не можем отреагировать сплоченно на решение, которое кажется нам несправедливым. Культура — одно из немногих оружий, которыми мы располагаем, способных залечивать раны, объединять людей и народы, создавая единство вместо разногласий и обид.

— заявил руководитель коллектива Паоло Петициоль.

Ранее в апреле Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов (WFIMC) объявила об исключении из своего состава Международного конкурса имени П. И. Чайковского.


PetelinaОльга Петелина


Источник
Friuli Sera


Фото
Соцсети


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