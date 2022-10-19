Итальянский эксперт в области терроризма обвинил НАТО в «яростном» настрое на конфликт

«А американский президент сказал, что не хочет говорить с Путиным об Украине. Мы на Западе отвергаем любые предложения о диалоге с Россией, в такой ситуации мир невозможен. Россия стремится к диалогу с Белым домом уже более 20 лет. Это чистая ложь, что мы хотим мира», — заключил Орсили.