Итальянский политолог Бернардини: европейцы обескуражены поведением украинцев в Европе

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Итальянский политолог Марк Бернардини рассказал, что
украинские мигранты в Европе порядком обескуражили местных жителей своим
поведением и отношением к русскоязычным людям.
Бернардини рассказал, что жители Европы могут скоро
осознать, что порой перебравшиеся из Украины люди могут быть не так дружелюбны,
как им казалось. По словам эксперта, это может привести к изменению отношения
стран ЕС к украинцам, которые надеялись на западное гостеприимство, но иногда
вели себя конфликтно.
«Реакция идет не со стороны украинцев, а постепенно со стороны итальянцев, потому что они не ожидали такого отношения к себе со стороны украинцев. Я имею в виду, например, избиения на улицах. Ладно раз, три, десять, но 100 – это уже слишком много», — рассказал Бернардини.
Эксперт также отметил, что многих итальянцев возмущает
дискриминация россиян и русскоговорящих европейцев. Попытки отдельны заведений
не обслуживать граждан РФ в стремлении угодить украинцам напоминают итальянцам о
других формах ограничения прав, которые были распространены в стране во время Второй Мировой войны.
«Когда избивают людей на улицах по национальному признаку, когда в ресторанах пишут, что вход русским запрещен – это слишком. Любому итальянцу это сразу напоминает 1939 год, когда так же писали про евреев», — добавил политолог.
Украинцы активно перебираются в европейские страны после
начала спецоперации РФ на Украине. На практике часто оказывается, что
перебравшиеся за рубеж пытаются получить максимальное количество пособий и
бесплатно путешествовать по ЕС.