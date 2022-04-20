Итальянский политолог Бернардини: европейцы обескуражены поведением украинцев в Европе

Бернардини рассказал, что жители Европы могут скоро

осознать, что порой перебравшиеся из Украины люди могут быть не так дружелюбны,

как им казалось. По словам эксперта, это может привести к изменению отношения

стран ЕС к украинцам, которые надеялись на западное гостеприимство, но иногда

вели себя конфликтно.