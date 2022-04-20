    В тренде

    Итальянский политолог Бернардини: европейцы обескуражены поведением украинцев в Европе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Итальянский политолог Бернардини: европейцы обескуражены поведением украинцев в Европе

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Итальянский политолог Марк Бернардини рассказал, что
    украинские мигранты в Европе порядком обескуражили местных жителей своим
    поведением и отношением к русскоязычным людям.

    Бернардини рассказал, что жители Европы могут скоро
    осознать, что порой перебравшиеся из Украины люди могут быть не так дружелюбны,
    как им казалось. По словам эксперта, это может привести к изменению отношения
    стран ЕС к украинцам, которые надеялись на западное гостеприимство, но иногда
    вели себя конфликтно.

    Итальянский политолог Бернардини: европейцы обескуражены поведением украинцев в Европе
    Fabio Ferrari/LaPresse/Global Look Press

    «Реакция идет не со стороны украинцев, а постепенно со стороны итальянцев, потому что они не ожидали такого отношения к себе со стороны украинцев. Я имею в виду, например, избиения на улицах. Ладно раз, три, десять, но 100 – это уже слишком много», — рассказал Бернардини.

    Эксперт также отметил, что многих итальянцев возмущает
    дискриминация россиян и русскоговорящих европейцев. Попытки отдельны заведений
    не обслуживать граждан РФ в стремлении угодить украинцам напоминают итальянцам о
    других формах ограничения прав, которые были распространены в стране во время Второй Мировой войны.

    «Когда избивают людей на улицах по национальному признаку, когда в ресторанах пишут, что вход русским запрещен – это слишком. Любому итальянцу это сразу напоминает 1939 год, когда так же писали про евреев», — добавил политолог.

    Украинцы активно перебираются в европейские страны после
    начала спецоперации РФ на Украине. На практике часто оказывается, что
    перебравшиеся за рубеж пытаются получить максимальное количество пособий и
    бесплатно путешествовать по ЕС.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »