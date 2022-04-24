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    Итальянский политик Герачи пригрозил ЕС последствиями украинского кризиса

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Итальянский политик Герачи пригрозил ЕС последствиями украинского кризиса

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    pexels.com

    Европейскому союзу не удастся избежать последствий,
    вызванных ситуацией на Украине, заявил бывший замминистра экономического
    развития Италии Мишель Герачи.

    По его словам, Европа столкнется с серьезными экономическими
    трудностями на фоне решений Брюсселя о необходимости ужесточения антироссийских
    санкций.

    «Мы вводим санкции на энергоносители, думая, что они нанесут
    урон экономике России. Однако они лишь нанесут больший урон экономике ЕС», —
    сказал он.

    Напомним, что сейчас страны Европейского союза готовятся
    ввести шестой пакет антироссийских санкций. Новые меры могут затронуть
    энергетический сектор.

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