Итальянский политик Герачи пригрозил ЕС последствиями украинского кризиса

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Европейскому союзу не удастся избежать последствий,
вызванных ситуацией на Украине, заявил бывший замминистра экономического
развития Италии Мишель Герачи.
По его словам, Европа столкнется с серьезными экономическими
трудностями на фоне решений Брюсселя о необходимости ужесточения антироссийских
санкций.
«Мы вводим санкции на энергоносители, думая, что они нанесут
урон экономике России. Однако они лишь нанесут больший урон экономике ЕС», —
сказал он.
Напомним, что сейчас страны Европейского союза готовятся
ввести шестой пакет антироссийских санкций. Новые меры могут затронуть
энергетический сектор.
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