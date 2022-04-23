Итальянский бизнес бьет тревогу: 25% предприятий могут испытать «санкционные шоки»

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Главным последствием мирового энергетического кризиса для
Италии может стать спад в производстве у четверти предприятий, считают эксперты
миланской бизнес-ассоциации Assolombarda, передает ИА Regnum.
Биржевые цены для итальянских покупателей показали
восьмикратный рост за последние два года, говорится в аналитическом материале.
Нестабильность экономической ситуации приводит к тому, что бизнесмены просто не
могут ничего планировать. Четверть из них готовится к серьезному спаду, особенно на фоне шоков, вызванных антироссийскими санкциями.
Сухие цифры говорят о том, что кризис в Италии в самом
разгаре. Лишь за несколько месяцев 2022 года стоимость газа выросла вдвое, а
для бизнеса – в восемь раз, электричество подорожало в три и шесть раз
соответственно. За бензин приходится платить в полтора раза больше. Многие
руководители итальянских компаний отмечают, что находятся на грани
рентабельности.
Кризис затронул и потребительские товары, подорожавшие на
10-25%. Темпы роста ВВП замедлились в два раза, а инфляция достигла рекордных
за 30 лет значений, продолжая расти.
Все атомные электростанции в Италии были закрыты после
нескольких референдумов, а 95% потребляемого газа импортируется. На Россию
приходится чуть менее 40% от поставок, однако эта колоссальная цифра не мешает
местным политикам рассуждать об отказе от голубого топлива из РФ.