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    Итальянский бизнес бьет тревогу: 25% предприятий могут испытать «санкционные шоки»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Итальянский бизнес бьет тревогу: 25% предприятий могут испытать «санкционные шоки»

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    Uwe Kraft/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

    Главным последствием мирового энергетического кризиса для
    Италии может стать спад в производстве у четверти предприятий, считают эксперты
    миланской бизнес-ассоциации Assolombarda, передает ИА Regnum.

    Биржевые цены для итальянских покупателей показали
    восьмикратный рост за последние два года, говорится в аналитическом материале.
    Нестабильность экономической ситуации приводит к тому, что бизнесмены просто не
    могут ничего планировать. Четверть из них готовится к серьезному спаду, особенно на фоне шоков, вызванных антироссийскими санкциями.

    Сухие цифры говорят о том, что кризис в Италии в самом
    разгаре. Лишь за несколько месяцев 2022 года стоимость газа выросла вдвое, а
    для бизнеса – в восемь раз, электричество подорожало в три и шесть раз
    соответственно. За бензин приходится платить в полтора раза больше. Многие
    руководители итальянских компаний отмечают, что находятся на грани
    рентабельности.

    Кризис затронул и потребительские товары, подорожавшие на
    10-25%. Темпы роста ВВП замедлились в два раза, а инфляция достигла рекордных
    за 30 лет значений, продолжая расти.

    Все атомные электростанции в Италии были закрыты после
    нескольких референдумов, а 95% потребляемого газа импортируется. На Россию
    приходится чуть менее 40% от поставок, однако эта колоссальная цифра не мешает
    местным политикам рассуждать об отказе от голубого топлива из РФ.

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