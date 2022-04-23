Итальянский бизнес бьет тревогу: 25% предприятий могут испытать «санкционные шоки»

Сухие цифры говорят о том, что кризис в Италии в самом

разгаре. Лишь за несколько месяцев 2022 года стоимость газа выросла вдвое, а

для бизнеса – в восемь раз, электричество подорожало в три и шесть раз

соответственно. За бензин приходится платить в полтора раза больше. Многие

руководители итальянских компаний отмечают, что находятся на грани

рентабельности.