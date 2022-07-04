Итальянские СМИ: пытаясь «схлопнуть» российскую экономику, Запад получил самострел в ногу

Обрушение экономики и инфляция, достигшая двухзначных показателей, невиданных за последние 40 лет, стало результатом антироссийских санкций, которые ввел Евросоюз, надеясь нанести сокрушительный удар РФ, пишет итальянское издание Politicamentecorretto.
В Евросоюзе уже понимают, что США не собираются ни с кем считаться, однако продолжают следовать в русле американской политики. Запад, надеясь, что санкции станут тысячетонным прессом, под которым должна была схлопнуться российская экономика, отчаянно подсчитывает убытки. Как пишет итальянское издание, США и ЕС очутились в ситуации, которую хорошо описывает русская поговорка «пошли по шерсть, а вернулись сами стрижены».
По мнению авторов статьи, чиновники Евросоюза ведут самоубийственную политику, надеясь «как следует пустить кровь русскому медведю, но получивших крайне болезненный самострел в ногу» в виде обрушения экономики и галопирующей инфляции, сообщает «ПолитНавигатор».
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса. При этом западные страны отреагировали введением антироссийских санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многочисленные эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключили, что принятые меры не сумели оказать негативного влияния на экономику России.