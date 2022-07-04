Итальянские СМИ: пытаясь «схлопнуть» российскую экономику, Запад получил самострел в ногу

В Евросоюзе уже понимают, что США не собираются ни с кем считаться, однако продолжают следовать в русле американской политики. Запад, надеясь, что санкции станут тысячетонным прессом, под которым должна была схлопнуться российская экономика, отчаянно подсчитывает убытки. Как пишет итальянское издание, США и ЕС очутились в ситуации, которую хорошо описывает русская поговорка «пошли по шерсть, а вернулись сами стрижены».