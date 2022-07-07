Итальянские фермеры взбунтовались из-за роста цен на удобрения

Фермеры из Нидерландов ранее вышли на улицы, чтобы высказать свое недовольство в связи с решением правительства сократить выбросы азота на 70%. Чтобы выполнить это распоряжение, придется использовать меньше удобрений и примерно на треть сократить поголовье скота.