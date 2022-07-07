Итальянские фермеры взбунтовались из-за роста цен на удобрения

Фермеры Италии вышли на митинг против повышения цен на топливо и удобрения вслед за аграриями из Нидерландов. Представители сельскохозяйственной отрасли напомнили правительству, что «они не рабы».
Стоимость топлива для фермерской техники и удобрений достигла рекордных показателей. Усугубляет ситуацию сильная засуха, в условиях которой аграриям приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы спасти урожай.
«Мы не рабы, мы не можем сводить концы с концами!» — заявили митингующие.
Фермеры из Нидерландов ранее вышли на улицы, чтобы высказать свое недовольство в связи с решением правительства сократить выбросы азота на 70%. Чтобы выполнить это распоряжение, придется использовать меньше удобрений и примерно на треть сократить поголовье скота.