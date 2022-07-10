Италия направит на Украину списанные бронемашины B1 Centauro

Данные машины вооружены пушкой 105-мм, из которой можно вести огонь лишь во время остановок, и двумя пулеметами 7,62-мм MG 42/59. Бронезащита также оставляет желать лучшего. Борта и лобовая часть B1 Centauro выдерживают лишь попадание пуль 12,7-мм. Если в итальянскую бронемашину попадет снаряд 30-мм, который используют на российских бронетранспортерах, то последствия будут печальными.