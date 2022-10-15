IT-специалисты обнаружили хакерский проект DDOSIA в Telegram, где платят за DDoS-атаки

Специалисты из компании Radware обнаружили хакерский DDoS-проект под названием DDOSIA. Атаки на западные компании совершают добровольцы, которые получают денежные выплаты.
Эксперты по информационной безопасности утверждают, что автором DDOSIA выступает NoName057(16). Схема в основном используется в мессенджере Telegram, сказано в отчете компании. Хакерская группировка дает ссылку на специальную программу, с помощью которой добровольцы могут совершать атаки. После каждой волны публикуется рейтинг лучших, получающих деньги.
Radware утверждает, что за первое место участник может забрать 80 тысяч рублей. Волонтерами становятся только по специальному приглашению. Уже сейчас их насчитывается около 400 человек. Специалисты по кибербезопасности уверены в поддержке проекта хакерами Killnet.
Ранее эксперты ответили на вопрос, почему Instagram** (принадлежит Meta*, деятельность компании запрещена на территории РФ. Внесена в список террористов и экстремистов) продолжал работать без ограничений у некоторых россиян. Специалисты предположили. что это связано с ремонтом оборудования, которое отвечает за блокировку соцсети, передает «Царьград».
- * – компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
- ** – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ