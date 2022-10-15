IT-специалисты обнаружили хакерский проект DDOSIA в Telegram, где платят за DDoS-атаки

Radware утверждает, что за первое место участник может забрать 80 тысяч рублей. Волонтерами становятся только по специальному приглашению. Уже сейчас их насчитывается около 400 человек. Специалисты по кибербезопасности уверены в поддержке проекта хакерами Killnet.