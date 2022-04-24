IT-специалистам объяснили нюансы получения льготной ипотеки

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Заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс отметил в
комментарии ТАСС, каким образом будет действовать в стране льготная ипотека для
занятых в IT-сфере.
ДОМ.РФ прояснил условия государственной льготной ипотеки для
IT-специалистов. В частности, как подчеркнул представитель организации,
соответствующие бонусы будут доступны только в рамках первичного рынка.
«Очень надеемся, что программа льготной ипотеки для
IT-специалистов начнет работать в мае. Она будет действовать на новостройки», —
сообщил Ниденс.
Председатель правительства Михаил Мишустин ранее заявил о
разработке проекта льготного ипотечного кредитования работающих в IT экспертов.
Минцифры предлагало установить ставку в размере не более 5%, а займы
предоставлять IT-спецам
от 22 до 45 лет, чей заработок составляет от 100 тыс. рублей в регионах и более
150 тыс. рублей в крупных городах.
Кабмин поручил выделить из резервного фонда на данные цели
1,5 млрд рублей в этом году.