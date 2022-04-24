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    IT-специалистам объяснили нюансы получения льготной ипотеки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    IT-специалистам объяснили нюансы получения льготной ипотеки

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    pixabay.com/PD

    Заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс отметил в
    комментарии ТАСС, каким образом будет действовать в стране льготная ипотека для
    занятых в IT-сфере.

    ДОМ.РФ прояснил условия государственной льготной ипотеки для
    IT-специалистов. В частности, как подчеркнул представитель организации,
    соответствующие бонусы будут доступны только в рамках первичного рынка.

    «Очень надеемся, что программа льготной ипотеки для
    IT-специалистов начнет работать в мае. Она будет действовать на новостройки», —
    сообщил Ниденс.

    Председатель правительства Михаил Мишустин ранее заявил о
    разработке проекта льготного ипотечного кредитования работающих в IT экспертов.
    Минцифры предлагало установить ставку в размере не более 5%, а займы
    предоставлять IT-спецам
    от 22 до 45 лет, чей заработок составляет от 100 тыс. рублей в регионах и более
    150 тыс. рублей в крупных городах.

    Кабмин поручил выделить из резервного фонда на данные цели
    1,5 млрд рублей в этом году.

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