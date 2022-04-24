IT-специалистам объяснили нюансы получения льготной ипотеки

Председатель правительства Михаил Мишустин ранее заявил о

разработке проекта льготного ипотечного кредитования работающих в IT экспертов.

Минцифры предлагало установить ставку в размере не более 5%, а займы

предоставлять IT-спецам

от 22 до 45 лет, чей заработок составляет от 100 тыс. рублей в регионах и более

150 тыс. рублей в крупных городах.