IТ-компании в России могут получить льготные кредиты от государства

Также в числе условий, исполняя которые можно будет взять

кредит, называют сохранение занятости не менее 85% численности сотрудников фирмы

относительно 1 марта 2022 года на время действия кредитного договора и

индексация заработных плат трудящихся на размер инфляции не менее одного раза в

год.