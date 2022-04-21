    В тренде

    IТ-компании в России могут получить льготные кредиты от государства

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    IТ-компании в России могут получить льготные кредиты от государства

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Льготные кредиты обещают выдавать отечественным IТ-компаниям, если они
    откажутся от дивидендов, сохранят количество сотрудников и индексации их
    заработных плат.

    Российские IТ-компании,
    получившие аккредитацию при Минцифре РФ, получат возможность брать льготные
    кредиты в случае выполнения ими нескольких условий, пишет интернет-портал TatCenter.ru.
    Первое из условий таково, что компании должны будут отказаться от выплаты
    дивидендов на весь срок реализации кредитного договора.

    Также в числе условий, исполняя которые можно будет взять
    кредит, называют сохранение занятости не менее 85% численности сотрудников фирмы
    относительно 1 марта 2022 года на время действия кредитного договора и
    индексация заработных плат трудящихся на размер инфляции не менее одного раза в
    год.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »