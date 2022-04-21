IТ-компании в России могут получить льготные кредиты от государства

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Льготные кредиты обещают выдавать отечественным IТ-компаниям, если они
откажутся от дивидендов, сохранят количество сотрудников и индексации их
заработных плат.
Российские IТ-компании,
получившие аккредитацию при Минцифре РФ, получат возможность брать льготные
кредиты в случае выполнения ими нескольких условий, пишет интернет-портал TatCenter.ru.
Первое из условий таково, что компании должны будут отказаться от выплаты
дивидендов на весь срок реализации кредитного договора.
Также в числе условий, исполняя которые можно будет взять
кредит, называют сохранение занятости не менее 85% численности сотрудников фирмы
относительно 1 марта 2022 года на время действия кредитного договора и
индексация заработных плат трудящихся на размер инфляции не менее одного раза в
год.