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Истребители ВМС США провели учебные полеты к юго-западу от Украины

Истребители ВМС США провели учебные полеты к юго-западу от Украины
Global Look Press | SMG/ZUMAPRESS.com

Экипажи американских истребителей F/A-18E Super Hornet провели учебные полеты к юго-западу от Украины.

Как сообщили представители командования Военно-морских сил США, маневры проводились в небе над Румынией в рамках учений Neptune Strike.

Самолеты стартовали с палубы авианосца USS George Bush, который сейчас находится в Средиземном море неподалеку от Балканского полуострова.

Ранее стало известно, что с 17 по 30 октября планируются масштабные учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию. В маневрах будет задействован вооруженный контингент из 14 стран НАТО. Развернутся тренировочные мероприятия в Бельгии, Великобритании и над акваторией Северного моря.

румыния США Украина Учения
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