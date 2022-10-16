Истребители ВМС США провели учебные полеты к юго-западу от Украины

Ранее стало известно, что с 17 по 30 октября планируются масштабные учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию. В маневрах будет задействован вооруженный контингент из 14 стран НАТО. Развернутся тренировочные мероприятия в Бельгии, Великобритании и над акваторией Северного моря.