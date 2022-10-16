Истребители ВМС США провели учебные полеты к юго-западу от Украины

Экипажи американских истребителей F/A-18E Super Hornet провели учебные полеты к юго-западу от Украины.
Как сообщили представители командования Военно-морских сил США, маневры проводились в небе над Румынией в рамках учений Neptune Strike.
Самолеты стартовали с палубы авианосца USS George Bush, который сейчас находится в Средиземном море неподалеку от Балканского полуострова.
Ранее стало известно, что с 17 по 30 октября планируются масштабные учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию. В маневрах будет задействован вооруженный контингент из 14 стран НАТО. Развернутся тренировочные мероприятия в Бельгии, Великобритании и над акваторией Северного моря.