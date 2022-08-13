Истребитель пятого поколения Су-57 оказался легким для освоения

Российские летчики быстро осваивают истребитель пятого поколения Су-57 благодаря современным технологиям и программно-математическому обеспечению. Об этом сообщил командующий военно-воздушными силами — замглавнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов.





«Благодаря современным технологиям и программно-математическому обеспечению летный состав достаточно быстро осваивает самолет, легко адаптируется к новым задачам, которые он способен выполнять», — рассказал Дронов.

Он также отметил, что за счет установленной в истребителе комплексной системы управления с адаптивными свойствами летчик может уделять больше внимания навигационным задачам, информационному обмену и работе с комплексом вооружения. На данный момент проводится опытная эксплуатация истребителя Су-57, добавил Дронов.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. К концу 2024 года ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их число будет доведено до 76. Первый истребитель поступил в войска в 2020 году.