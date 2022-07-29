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История с трескающимися камерами iPhone 14 получила продолжение: комментарий поставщика

История с трескающимися камерами iPhone 14 получила продолжение: комментарий поставщика

После появления новостей о том, что у iPhone 14 трескаются объективы камеры, а Apple передала часть заказов другому поставщику, акции компании Yujingguang резко упали в цене, потеряв около 8%.

В связи с этим компании пришлось отреагировать: представители Yujingguang официально отрицают наличие таких проблем качества, о которой говорил аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

В компании Yujingguang заявили, что в производственном процессе ни один поставщик не может быть на 100% защищен от проблем. Однако главным моментом является то, решается ли проблема оперативно.


Yujingguang заявила, что текущий заказ от Apple является очень большим, при этом компания не потеряла заказы, а третий квартал является традиционным пиковым сезоном, в ходе которого можно ожидать лучших операционных показателей компании.

Ранее аналитик заявил, что Apple уже передала заказ на 10 млн линз компании Largan, чтобы не допустить проблем с запуском смартфона в продажу осенью.

apple iphone
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RusNewsToday24
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