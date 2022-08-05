История. Почему модель и певица Наталия Медведева была культовым персонажем, а не просто второй женой Эдуарда Лимонова

Наталия Медведева

Весной 2023 года выходит новый фильм Кирилла Серебренникова “Лимонов. Баллада об Эдичке” — байопик о жизни писателя Эдуарда Лимонова. Фильм — адаптированная экранизация романа французского писателя Эмманюэля Каррера “Лимонов”. В интервью журналу Variety Серебренников рассказал, что роль Лимонова сыграет исполнитель роли Q в последних сериях бондианы Бен Уишоу, а роль первой жены Лимонова, фотомодели Елены Щаповой, — Виктория Мирошниченко. Однако режиссер не раскрыл, кто сыграет вторую (и последнюю официальную) супругу Лимонова — модель, певицу и писательницу Наталию Медведеву, прожившую яркую, скандальную и очень короткую жизнь. Spletnik вспоминает историю Медведевой, про которую Алла Пугачева сказала: “Без Медведевой Лимонов не Лимонов!”.

Ленинградская оторва

Медведева родилась 14 июля 1958 года в Ленинграде в семье военного и медика. Отец умер, когда Наталия была младенцем, мать растила ее и старшего брата вместе с бабушкой. Свою ленинградскую юность Медведева описывает в романе “Мама, я жулика люблю!”.

Роман написан в 1985 году в жанре “жесткого реализма”: писательница не стеснялась максимально откровенно описывать в нем сексуальные сцены и физиологические подробности из жизни героев (например, она в подробностях рассказывает о том, как заболела и лечилась от венерического заболевания). В центре романа — она, 14-летняя школьница Наташа, обитательница ленинградской коммуналки, ненавистница скуки и серости советской обыденности 70-х. Внешне она соблюдает атрибуты типичного подростка тех лет: ходит в школу, где неплохо учится, занимается музыкой и даже планирует поступать в музыкальное училище. При этом Наташа максимально раскрепощена и свободна для своего возраста и времени: проводит время в компаниях взрослых мужчин и женщин, не стесняется случайных сексуальных связей, курит и употребляет алкоголь.

В центре романа — ее отношения со взрослым парнем, 26-летним фарцовщиком Сашей. Связь юной девушки и “непутевого” мужчины становится известна матери героини, которая пытается “перевоспитать” ее с помощью детской комнаты милиции. Несмотря на это, Медведева сохранит в дальнейшем добрые отношения с матерью: уже после смерти певицы Маргарита Васильевна даст большое интервью петербургской журналистке Наталии Черных, где так объяснит подростковый бунт дочери:

Я не могла сопротивляться ее судьбе и ее стремлениям. Чувствовала, что не имею права встать поперек пути. Она ненавидела нашу коммуналку на Сенной, две жалкие тесные комнаты. У нее это и в песнях сказано: “Я хочу, чтоб красиво, красиво, красиво…”. Она вкладывала много сил в то, чтобы все вокруг было красиво”.

“У меня всегда были комплексы по поводу недостатка материальной базы”, — рассказывала мать Медведевой в интервью одному из российских телеканалов в 1998 году.

Американская модель

В среде фарцовщиков 17-летняя Медведева знакомится со своим первым мужем — Аркадием Гусаковым, который был старше нее на 20 лет и планировал эмигрировать в США. Медведева, которая уже тогда мечтала уехать из СССР, но понимала, что сделать это будет сложно, решает выйти за него замуж. В итоге сначала уезжает он, через год — она. В США Гусаков намеревается сделать из жены фотомодель.

Свой переезд и опыт работы в модельном бизнесе в США Медведева описала во втором романе — “Отель “Калифорния”. Еще в СССР она получает модельный опыт (по словам матери, Медведева демонстрировала “моды” в ленинградском ДК имени Кирова), а также в 1975 году снимается в эпизодической роли в фильме Бориса Фрумина “Дневник директора школы” о жизни советских школьников.



Наталия Медведева в фильме “Дневник директора школы”

В “Отеле “Калифорния” Медведева не скрывает, что никогда не любила первого мужа, он вызывал у нее физическую неприязнь, а его преклонение перед американским образом жизни — брезгливость. Тем не менее Аркадий играет ключевую роль в становлении Наталии как модели: заставляет похудеть и покрасить волосы, находит агента. После бурного расставания с мужем приходит успех: Медведева снимается в рекламе, ее фото украшают обложку дебютного альбома культовой рок-группы The Cars, она участвует в кастингах легендарного продюсера Альберта Брокколи для роли девушки Бонда. По словам матери, она тоскует по России:

Мы с Наташей очень много переписывались. О жизни, о духовном… Она писала: “Мамочка, мы встретимся, встретимся, встретимся…”. И фотографии слала красивые.



Наталия Медведева на обложке дебютного альбома группы The Cars





Модельный успех тоже оказался недолгим, Медведева испытывает финансовые трудности. В передаче “Акулы пера” в 1995 году она обмолвилась, что не стала востребованной моделью из-за спроса в США в 70-е годы на blue blond (голубоглазых блондинок), ее внешность femme fatale “не приносила денег”. Вспомнив про музыкальное образование, Медведева начинает пробовать себя в качестве певицы, берет уроки вокала. Она работает с джаз-группами и в русских ресторанах Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Нью-Йорка, в 1980 году снимается в роли исполнительницы русских романсов в фильме “Черный шар”. В этот период происходит ее встреча со вторым мужем — бизнесменом Александром Плаксиным. Брак оказался недолгим.

Спустя несколько лет Плаксин женился на певице Любови Успенской. В одном из ТВ-интервью та сказала о Медведевой:

Это была первая жена моего четвертого мужа. Он ее считал такой крутой, а меня бездарностью.



Наталия Медведева и Александр Плаксин

Парижская шансонье и муза Лимонова

В начале 1980-х в Нью-Йорке Медведева знакомится с Лимоновым. Их отношения были похожи на американские горки. Уже после расставания Лимонов вспоминал:

Всю нашу жизнь мы были принципиально неверны друг другу. У меня были фронтовые подруги, у Наташи были любовники, почему-то всегда неудачники — барабанщики всякие, гитаристы, цыгане…



Наталия Медведева и Эдуард Лимонов

Под влиянием Лимонова, автора тогда уже нашумевшего романа “Это я, Эдичка”, Медведева начинает писать. Позже появятся мнения, что проза и поэзия полностью его — слишком созвучна откровенность произведений на грани литературного эксгибиционизма, за что Медведеву даже назовут “Генри Миллером в юбке”.

Лимонов был слишком озабочен собой и не давал Наташе возможности развернуться. Он просто не обращал на нее внимания. Конечно, он примкнул ее к своим взглядам,

— рассказывала мать Медведевой.



Эдуард Лимонов

В 1982 году пара решает перебраться в Париж. Остается малоизвестным факт, что для получения права легально жить во Франции Медведева заключает фиктивный брак с французским писателем и журналистом Тьерри Мариньяком, дружившим с Лимоновым. В статье 2009 года под названием “Женщина по фамилии Медведева” Мариньяк вспоминал:

Женщина по фамилии Медведева была невыносима. Она была способна на все — уйти в запой, удариться в истерику. Она была неловкой, не умела ладить с людьми, зато готова была мгновенно влюбиться до безумия или отчаянно возненавидеть; к тому же, как доподлинно известно, она отличалась склонностью к эксгибиционизму. При этом она была хорошей певицей, очень одинокой, преданной делу художницей, красоткой и, несмотря на загибы, женщиной, по-своему верной.

Помимо литературной деятельности, в Париже Медведева поет в ресторанах “Балалайка” и Chez Raspoutine (позже на какое-то время к ней приклеится клеймо “кабацкой певицы”), пробует себя как журналист, в том числе глянцевый — для Madame Figaro. Периодами наступало отчаяние.

Мне все осточертело. Французы меркантильные и очень благополучные. Так скучно! Хочется бомбу в центре города бросить!

— писала Медведева матери.

Вслед за скукой в жизни Медведевой — череда случайных любовников. Один из них напал на нее после выступления в “Балалайке”, ударив в лицо отверткой шесть раз — Наталия чуть не погибла.

Московская “леди эпатажа”

В начале 90-х Лимонов и Медведева возвращаются в Россию.

Наташа сказала: “В России в тысячу раз интереснее, чем в иностранном говне!”

— вспоминала мать Наталии.

Лимонов начинает заниматься политикой, Медведева пишет в созданную им газету “Лимонка”, газету “Новый взгляд”, где позиционирует себя как “парижского корреспондента”. Одновременно выходят диски — с парижским репертуаром и с российскими зарисовками Russian Trip. Жизнь в Москве сопряжена со скандалами. В 1994 году с Медведевой из-за статьи в “Новом взгляде”, где она пишет о пиратском издании книг Лимонова, судится издательство, она эпатирует на каждой телевизионной передаче (а интерес к ней в 90-е на российском ТВ огромен), уходит с интервью журналистам программы “Акулы пера” из-за не понравившегося вопроса. Ее называют “леди эпатажа”, на что она заявляет:

Я эпатирую саму себя. Моя жизнь кому-то покажется сплошной депрессией.

Скандалом же тогда заканчиваются отношения с Лимоновым.

Скандал, когда они расставались, был сильнейший. Он рвал и метал, ее вещи испортил. Он был жутким эгоистом. Никогда не встречал меня, не провожал. И к ней относился очень хладнокровно. Хотя везде расписывал: “Это моя самая любимая жена!”

— вспоминала мама Медведевой.

Это я настоял, чтобы она ушла. С вещами и в одно утро. Совместная жизнь была уже невыносима,

— рассказывал Лимонов.

Отношения с Медведевой долго не отпускали писателя. В вышедшем в 1998 году романе “Анатомия героя” он описал свои галлюцинаторные видения, страшные картины мщения бывшей жене — как он идет по Парижу с ее отрезанной головой, любимой головой, которую никому не отдаст.

У нас была вечная борьба. Но, по правде говоря, мне хотелось не бороться, а вместе быть, заодно, нераздельно. А с Лимоновым это невозможно — все его книги заканчиваются тем, что он один победитель, даже если и неудачник,

— сказала после разрыва Медведева.

“Вам не надоело, что вас спрашивают про Лимонова?” — спросили ее позднее в одном из интервью. Ответ был коротким и жестким: “Это кто?”.

В период разрыва с Лимоновым Медведева начинает отношения с экс-солистом “Коррозии металла” Сергеем Высокосовым, который был младше нее на восемь лет.



Сергей Высокосов и Наталия Медведева

В 1995 году они создают группу “Трибунал Наталии Медведевой”. Певицу замечает Алла Пугачева и приглашает на “Рождественские встречи”, Медведеву сравнивают с немецкой панк-исполнительницей Ниной Хаген. В одном из интервью тех лет Пугачева сказала:

Это такая личность, которая вызывает разные толкования. Поющая писательница. Поющая ли? Она не поет, она изрыгает! Это женщина, которая берется за острые социальные темы, чердачных бомжей, и становится эдакой “Гадюкой” Алексея Толстого. Все ее израненное и неудовлетворенное выливается сейчас, и именно сейчас это интересно послушать. Появилась женщина, которая стала ложкой дегтя в приторной патоке попсы. Мне она интересна, потому что она — это она.

Смерть и забвение

Казалось, что с Высокосовым Наталия нашла свое счастье.

В последнее время я ни на кого не обращаю внимания, потому что живу с человеком, которого безумно люблю. До этого я жила с мужем в общей сложности лет 13. У нас были очень сложные отношения, у меня было много любовников, проходящих мужчин,

— говорила она.

Однако их жизнь омрачена наркотической зависимостью Высокосова. Наталия пыталась его лечить, окружала заботой. Говорили, что Сергею Медведева отдала невостребованный материнский инстинкт.

Она меня спасала, личным участием спасала, спасти может только личное присутствие, то, что ты кому-то нужен. И поэтому у нас любовь так долго и продолжалась,

— говорил позднее Высокосов.

Мать Медведевой вспоминала:

С Сережей у них была такая горячая любовь! Она говорила: “Мамочка, мы умрем в один день. Иначе и быть не может!”.

Этому не суждено было сбыться — Наталии не стало 3 февраля 2003 года, ей было 44 года. Ходило много слухов о причинах смерти, включая наркотики, а в официальных биографиях часто встречается версия, что это был инсульт. Правду о последних днях Медведевой рассказал в интервью 2006 года Высокосов:

Что-то у нее было с легкими, точка в легких. Она сидела дома, не пила, меня несколько дней не было дома, а потом я приехал, и уже все. Скорая помощь… Как-то это называлось — пневмоплеврит: мгновенно прекращается доступ кислорода в легкие. Такая история, без всяких наркотиков, это не на фоне алкоголя. Надо было лечиться, она не была таким человеком, который бы себя лечил.

В интервью 1998 года Медведева говорила, что физически боится смерти, потому что это связано с болью. Исчезнуть навсегда она не боялась: “Я что-то сделала в этой жизни, навсегда я не уйду”.

После смерти Наталии какое-то время о ней помнили. Через год после смерти состоялся памятный концерт с участием Константина Кинчева и Александра Ф. Скляра, Высокосов издает посмертные дневники об их отношениях “Мой любимый”.

В 2005 году вышел документальный фильм “Большая медведица”, для которого дали интервью Алла Пугачева, Лимонов, Высокосов, критик Артемий Троицкий. В фильме Лимонов сравнивает ее с Дженис Джоплин и Мэрилин Монро, а Пугачева характеризует как “символ таланта, которому очень трудно развиться в нашей стране”.

Это был большой организм, который не вписывался ни в какие схемы и правила, которые могли предложить наши музыка, литература и общество. У меня есть ощущение, что лет через 20, если о ней и будут вспоминать, то очень редко и по специальным случаям,

— заявил в фильме Артемий Троицкий.

Его слова стали пророческими: альбомы Медведевой не переиздаются, а регулярно вспоминают о ней лишь старые преданные фанаты. В анонсе фильма Серебренникова о Медведевой ни слова, подробности сценария держатся в секрете. На сайте IMDb, помимо Виктории Мирошниченко, указана еще одна исполнительница женской роли — звезда французского кино Сандрин Боннер. Есть основания полагать, что Медведеву может играть она.

“Cherchez la femme. Без Медведевой Лимонов не Лимонов!”

— сказала как-то Алла Пугачева.