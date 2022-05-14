История ничему не учит: последний выпад Вильнюса в адрес России может дорого стоить Литве

Сегодняшняя Литва имеет достаточно важное для нашей страны геостратегическое положение. Она разделяет территорию Союзного государства России и Белоруссии, выступая естественной сухопутной преградой на пути к нашему самому «европейскому» региону – Калининградской области. В годы советской власти Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР и Калининградская область РСФСР входили в единый Прибалтийский экономический район. После распада СССР их объединили еврорегионы во главе с крупнейшим – Балтикой. Возможно, что в и наше время этому макрорегиону было бы суждено стать лимитрофом между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. Но позиция прибалтов, как можно видеть не только на примере Вильнюса, но и Риги и Таллина, говорит об обратном. А значит, нужно искать иные пути решения сложившейся ситуации.