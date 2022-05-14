История ничему не учит: последний выпад Вильнюса в адрес России может дорого стоить Литве

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Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин преподал литовским властям уроки истории после выпада Вильнюса в адрес России.
Позиция литовского сейма по признанию Российской Федерации «террористическим государством» говорит лишь об одном, литовские политики либо совсем не задумываются о последствиях, либо имеют определенные гарантии своей безопасности. «Экстремистское и лицемерное», по словам российского МИДа, заявление может стоить не только разрывом дипломатических отношений.
Сегодняшняя Литва имеет достаточно важное для нашей страны геостратегическое положение. Она разделяет территорию Союзного государства России и Белоруссии, выступая естественной сухопутной преградой на пути к нашему самому «европейскому» региону – Калининградской области. В годы советской власти Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР и Калининградская область РСФСР входили в единый Прибалтийский экономический район. После распада СССР их объединили еврорегионы во главе с крупнейшим – Балтикой. Возможно, что в и наше время этому макрорегиону было бы суждено стать лимитрофом между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. Но позиция прибалтов, как можно видеть не только на примере Вильнюса, но и Риги и Таллина, говорит об обратном. А значит, нужно искать иные пути решения сложившейся ситуации.
Открытие «Сувалкского коридора» становится вполне реалистическим сценарием. Тем более он столь настойчиво фигурирует в докладах НАТО как желаемая цель России. Создание надземной или подземной транспортной артерии обсуждается не одно десятилетие. Территория Сувалкского района перед Великой Отечественной войной была спорной между СССР и Германией. Но уже тогда имела стратегическое значение и именно с нее был нанесен один из сильнейших ударов нацистских войск по СССР в 1941 году.
Литовцы, видимо, забывают, что немалая часть их страны – это бывшие земли Белорусской ССР. В соответствии с законом СССР от 3 августа 1940 года «О принятии Литовской Советской Социалистической Республики в Союз Советских Социалистических Республик» было принято предложение Верховного Совета Белорусской ССР о передаче в состав Союзной Литовской Советской Социалистической Республики Свенцянского района и части территории с преобладающим литовским населением Видзовского, Годутишковского, Островецкого, Вороновского, Радунского районов Белорусской ССР. Только вот незадача – Литва сейчас отнюдь не союзная, а переданные белорусами территории у нее остались.
Тоже касается и славянского города Вильно, ставшего литовской столицей. В 1918 году делегаты Белорусской народной республики отмечали: «Относительно г. Вильно мы должны напомнить, что этот город сейчас — это умственный центр Белоруссии, наиболее сознающий идею белорусской государственной самостоятельности».
18 сентября 1939 года Виленский край был административно подчинен Белорусской ССР. Население проводило митинги за сохранение статуса-кво. Но в противостоянии с Германией за влияние на Литву СССР подписывает 10 октября 1939 года «Договор о передаче Литовской республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой». Имевший шанс остаться славянским городом Вильно был подвержен тотальной литвинизации.
Шаг назад был сделан перед распадом СССР. 29 марта 1990 года Президиум Верховного Совета Белорусской ССР принял заявление, в котором утверждалось, что «Белоруссия в случае выхода Литвы из состава СССР будет требовать вернуть ей белорусские земли — город Вильню и Виленскую область, Швянченский и части территории пяти других районов Литвы». Но решительных действий так и не последовало, и Минск смирился со сложившейся системой границ.
Не закрыт до сих пор и «Мемельский вопрос». Чья Клайпеда, историки ответят утвердительно – не литовская. Управлялся то немцами, то французами. Прусская Литва уж сильно не хотела в Литовскую Республику, а подмандатность Лиге наций напоминала ситуация Израиля и Палестины. После Великой Отечественной войны регион де юре вошел в состав Калининградской области РСФСР как субъекта, образованного на вошедших в СССР землях Восточной Пруссии. При этом передача в состав Литовской ССР произошла лишь в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1950 года, когда и была образована Клайпедская область. Ситуация весьма напоминающая передачу Крыма Украинской ССР четырьмя годами позднее. И литовские власти, оказавшиеся в роли временных администраторов над Клайпедой, прекрасно это понимают.
История литовцев ничему не учит. Русско-белорусские земли составляют не менее трети недружественной и несоюзной нам республики. И если дипломатические и экономические меры не имеют должного эффекта, то не пора ли поставить вопрос по-другому?