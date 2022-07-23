История, которая тронула всю страну: что известно о нападении обезьяны на ребенка из Донбасса в Подмосковье

Пугающая история произошла в подмосковных Мытищах. На маленького ребенка напала сбежавшая из частого зоопарка обезьяна, двухлетнюю девочку срочно госпитализировали в больницу. В подробностях событий разобрались «Народные Новости».
Хронология событий
По Сети быстро распространился видеоролик, на котором видно, как на дачном участке на маленькую девочку напала обезьяна. Компания детей играла у бассейна, когда в какой-то момент к ним подбежало агрессивное животное. Дети разбежались, оставив маленькую девочку одну.
Обезьяна схватила ребенка за ногу и начала тянуть. Малышка потеряла равновесие и упала, а животное продолжило больно хватать ребенка. На помощь девочке поспешили родители, они взяли ребенка на руки и пытались отогнать обезьяну. Но животное продолжило нападать и дергало ребенка за руки и за ноги. Отогнать обезьяну смог только отец.
Пострадавшего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Обезьяну удалось поймать. Выяснилось, что она сбежала с соседнего участка, на котором находился настоящий мини-зоопарк. По рассказам соседей, из зоопарка часто сбегали разные животные, они видели их на улице и у своих домов.
«Она когда-то убегала уже, я слышал, там лет пять-шесть назад, но ничего такого не было. Ее быстренько поймали и все», — рассказал сосед потерпевших.
Хозяева животного и пострадавшие
Участок, на котором расположен зоопарк, огорожен высоким забором. На нем находятся вольеры, в которых и проживали звери. По предварительным данным, клетки находились на ремонте, поэтому обезьян выпустили погулять.
По данным СМИ, хозяевами сбежавшей обезьяны являются адвокат Леонид Розенблюм и его супруга. Об этом сообщает Пятый канал. Местные жители отмечают, что супруги следили за своим участком, а тот факт, что обезьяна сбежала из дома — это лишь случайность.
Дом, на территории которого на ребенка напала обезьяна, по данным СМИ, принадлежит семье космонавта Валерия Рюмина. Дочь Рюмина пригласила пожить знакомых из Донбасса, которые и приехали с маленьким ребенком. По словам врачей, в настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.
«Девочка сейчас находится в больнице. У нее состояние стабильно тяжелое. Были проведены оперативные вмешательства со стороны врачей. Мы будем добиваться ответственности и конечно получения семьей компенсации», — заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Мнение специалистов
По словам дрессировщиков, с которыми пообщались журналисты, с обезьяной никто не занимался. По словам экспертов, питомцы могли быть заведены для развлечения.
«Если обезьяна сбежала, она мало общалась с людьми, вообще может быть в стрессе находилась, может быть плохие условия содержания у нее были, и вот эта совершенно необузданная агрессия она тут же отразилась на первом попавшимся объекте», — заявил ветеринарный врач Михаил Шеляков.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Отмечается, что в Следственном комитете проверят должностных лиц, которые не проверили условия содержания зверей.