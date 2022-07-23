История, которая тронула всю страну: что известно о нападении обезьяны на ребенка из Донбасса в Подмосковье

«Если обезьяна сбежала, она мало общалась с людьми, вообще может быть в стрессе находилась, может быть плохие условия содержания у нее были, и вот эта совершенно необузданная агрессия она тут же отразилась на первом попавшимся объекте», — заявил ветеринарный врач Михаил Шеляков.