История. Как натурщица Дина Верни стала музой французских художников и исполнительницей русских блатных песен

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Дина Верни и Аристид Майоль, 1944

Позировала Майолю и Матиссу, участвовала в Сопротивлении и спасала евреев, открыла Западу московских нонконформистов, записала альбом блатных песен — все это о Дине Верни. Рассказываем, как из простой натурщицы она стала одной из важнейших фигур в мире французского искусства.



Портрет Дины Верни, Пьер Жаме, 1936—1939

Ожившая скульптура

Дина родилась в 1919 году в Кишиневе, входившем тогда в состав Бессарабии. Когда она была ребенком, семья сначала перебралась в Одессу, потом эмигрировала в Париж. Там ее отец, пианист Яков Айбиндер, устроился аккомпаниатором сеансов немого кино, мать давала частные уроки музыки — семья едва сводила концы с концами. Поворотный момент в жизни Дины произошел, когда друг отца, архитектор Жан-Клод Дондель, познакомил ее с известным скульптором Аристидом Майолем. Дондель заметил, что она внешне очень похожа на женщин, которых обычно изображал Майоль.

Я знаю девочку, она просто ожившая скульптура. Вам нужно познакомиться,

— сказал тогда Дондель другу, по рассказам самой Дины.

Дине было 15 лет, Майолю — 73. Он переживал творческий спад: занимался в основном памятниками, которые устанавливали на городских улицах, и почти перестал изображать женские фигуры. Знакомство с юной Диной обеспечило ему вдохновение на несколько лет вперед: Майоля покорила внешность девушки (при росте 157 см Дина уже в 15 лет обладала очень женственными формами) и ее самоотдача — она готова была находиться в нужной позе столько, сколько требовалось. Так Дина Верни стала любимой натурщицей Майоля.

Сейчас, возможно, тот факт, что 15-летняя натурщица позирует пожилому мужчине, вызвал бы в обществе неоднозначную реакцию. Однако тогда, в середине 1930-х, никакого скандала не случилось. Только жена Майоля, по слухам, была недовольна его помешательством на юной модели. Ранее в роли модели для супруга нередко выступала сама Клотильда.



Аристид Майоль

Дина позировала полностью обнаженной. Поначалу Майоль не просил ее раздеваться, а просто делал эскизы ее, например, сидящей в кресле — одетой. По словам Дины, художник был очень стеснительным, а вот сама она скромностью никогда не отличалась. Они с друзьями ездили в популярные тогда молодежные коммуны, где легко обнажались и не видели в этом ничего постыдного:

Я позировала одетой, он [Майоль] ни разу не просил снять одежду, и я поняла, что он не отважится на это… Мы же легко оголялись, обнаженное тело — это само воплощение чистоты. Я подумала: как-то глупо, что он не просит меня раздеться.

В итоге Дина предложила сама. С тех пор именно так она и позировала Майолю.



Дина Верни позирует для скульптуры “Гармония” в мастерской Аристида Майоля, Джон Ревалд, 1941

Только дружба

Каким был в действительности характер отношений художника и его музы — теперь уже никто не узнает. Как пишет The New York Times в статье о Верни, “по взаимной договоренности их отношения оставались строго в рамках искусства”. Сама Дина на такие вопросы всегда отвечала однозначно: она и Майоль никогда не были любовниками, их связывали исключительно тесная дружба и работа.



Дина под струей воды. Молодежная коммуна в Вильнев-сюр-Оверс (Франция), Пьер Жаме, 1937





Позировала она, разумеется, не бесплатно. Майоль платил ей 10 франков в час, что для нее было очень хорошим заработком. Отец Дины надеялся, что благодаря общению с прославленным мастером дочь наладит полезные связи в городских арт-кругах. Обычно длительность сеансов не превышала трех часов, позировать дольше ей было бы физически трудно. Эти часы девушка проводила с пользой. Она рассказывала годы спустя:

Знаете, почему у скульптур опущена голова? Я смотрела вниз, потому что во время позирования делала домашнее задание, я ведь училась в школе. Он поставил для меня специальную подставку, на которую я могла положить учебник, и я читала, пока он работал.

Так появились шедевры мировой скульптуры: работы Майоля, изображающие Верни, хорошо известны, они украшают парижский сад Тюильри. Композиции “Река”, “Гармония”, “Воздух”, “Гора” — это все она. А еще Верни убедила Майоля снова начать писать картины.

Однажды он сказал моему отцу: “Ты ее создал, но изобрел ее я”. Он действительно считал, что открыл меня. По его словам, он рисовал мои черты еще за 20 лет до моего рождения,

— рассказывала Дина.



“Дина Верни”, Аристид Майоль





Артистка, модель и активистка

Позирование было лишь одним из ее увлечений. Девушка обожала петь и танцевать, выступала для эмигрантской богемы в русских заведениях Парижа. Участвовала в молодежном эстрадном коллективе под руководством поэта Жака Превера. Снималась в кино, ездила в те самые коммуны. В одной из таких поездок она сблизилась с начинающим кинооператором Сашей Верни, тоже сыном еврейских эмигрантов. В конце 1930-х они поженились. Впоследствии Верни работал над такими культовыми фильмами XX века, как “Хиросима, любовь моя”, “Дневная красавица”, “Повар, вор, его жена и ее любовник”.



Дина и Саша Верни, 1938

Дину описывали как очень яркую и темпераментную девушку, которую всегда окружали поклонники. В дальнейшем она разведется с Сашей Верни и еще два раза побывает замужем: за скульптором Жаном Лоркеном, отцом ее двоих сыновей, и за бароном Дюпольдом. По мнению биографов, ни один мужчина так и не смог справиться с бурным темпераментом свободолюбивой Верни.

В годы Второй мировой Дина стала участницей движения Сопротивления: укрывала беженцев в мастерских, помогала им тайно покинуть оккупированную нацистами Францию и перебраться в Испанию. В итоге ее арестовали. Аристид Майоль нанял адвоката, который сумел вытащить Дину из тюрьмы. Чтобы уберечь ее от дальнейших неприятностей, Майоль отправил ее в Ниццу к своему другу Анри Матиссу. Этому знаменитому художнику она тоже позировала. Верни вспоминала:

Матисс был очень разговорчив, он открывал мне мир, он много знал и любил делиться этими знаниями. Он был строг: нужно было позировать не двигаясь, а вот говорить разрешалось… Впервые ему позировала модель, которая где-то училась, поэтому мы с ним могли многое обсудить — говорили об искусстве, о книгах.



“Дина Верни на цветном покрывале”, Анри Матисс, 1941

В тот же период Дину изображал на своих полотнах Пьер Боннар — он, наоборот, не хотел, чтобы она стояла неподвижно:

Ему нужно было движение, и он просил, чтобы я “жила” перед ним.

Результатом сотрудничества художника и модели стала работа Боннара 1941 года Sombre Nude.



Sombre Nude, Пьер Боннар, 1941

Наследство

Дина вернулась в Париж, и в 1943-м ее снова арестовали — на этот раз она попала в гестапо. Причина была не только в активистской деятельности, но и в еврейском происхождении. За решеткой Верни провела полгода. Выпустили ее благодаря обращению Майоля к Арно Брекеру — любимому скульптору Гитлера. Отец Дины в том же году погиб в Освенциме.

В 1944-м Аристид Майоль разбился в автокатастрофе. Как выяснилось из завещания, основную часть имущества, в том числе все свои работы, он завещал Дине. Жене, с которой прожил более 40 лет, и сыну художник оставил лишь кое-что из принадлежавшей ему недвижимости.

Получив наследство, Дина стала заниматься популяризацией творчества погибшего автора. По совету Анри Матисса начала коллекционировать произведения искусства, после окончания войны открыла собственную галерею. Коллекционировала она не только картины и скульптуры: например, ее коллекция антикварных кукол считалась одной из лучших в мире.

Верни собрала огромный парк карет, среди которых были те, на которых ездили писатель Шатобриан и художник Тулуз-Лотрек. Страсть она питала и к лошадям: их у нее было много, она даже предоставляла некоторых для съемок фильмов.

Но цель была одна — создать музей Майоля. На это ушли годы: Дина постепенно скупила квартиры на улице Гренель в 7-м округе Парижа, потратив на это деньги от продажи части своей коллекции кукол на аукционе Sotheby’s. Прошло 30 лет, прежде чем ей удалось полностью выкупить старинный особняк и начать работы по его перепланировке для размещения экспозиции. Открытие Музея Майоля состоялось только в 1995-м, когда Дине было 76 лет. На церемонии присутствовал президент Франции Жак Ширак.



Дина Верни на выставке Аристида Майоля в Мюнхене, 1962

В этом же здании Верни и поселилась — в квартире этажом выше выставочных залов. Ее апартаменты были обставлены скульптурами Майоля. Через 20 лет после смерти скульптора Дина сделала Парижу подарок — передала городу два десятка работ Майоля при условии, что основная часть будет установлена в саду Тюильри.



Скульптура Аристида Майоля в саду Тюильри





Блатные песни

Дина Верни часто упоминала, что в ней течет русская кровь. В СССР она приехала в 1950-е годы, вскоре после смерти Сталина, чтобы постараться отыскать хоть каких-то родственников. Познакомилась и стала дружить с художниками Ильей Кабаковым, Эрнстом Неизвестным, Владимиром Янкилевским и другими московскими нонконформистами. Дина загорелась новой идеей — представить их творчество на Западе. И начала готовить выставку в Париже. Художник Эрик Булатов, который познакомился с Верни в 60-е, вспоминает:

Ходили разговоры, что Дина сделает выставку русских художников в Париже, и, конечно, нам всем это было очень интересно, и мы были довольны, что наши картины поедут во Францию. Она же в этой неофициальной московской среде чувствовала себя как дома, да и ее считали уже своей — темпераментная, яркая, говорила по-русски, всех знала и здесь, и там.



Дина, играющая на гитаре, Пьер Жаме, 1937

Познакомилась Верни и с вернувшимися из лагерей советскими политзаключенными. В диссидентских кругах услышала тюремные песни, которые исполнялись под гитару, и так впечатлилась, что решила записать их во Франции. Так называемую блатную лирику она воспринимала как своеобразный протест против тоталитарной системы. Тексты пришлось выучить наизусть, поскольку Дина боялась, что, если будет вывозить их на бумаге, непременно возникнут проблемы на таможне. В Париже Дина в середине 1970-х выпустила музыкальный альбом на русском языке, который так и назывался — “Блатные песни”.

Учитывая то, что по-русски Верни говорила с легким акцентом, звучат эти композиции с нецензурными словами и тюремным жаргоном в ее исполнении необычно. Пластинка разошлась и в СССР, куда ее доставили контрабандой. Из-за этого въезд в страну Дине закрыли на долгие годы — в Союзе она стала персоной нон грата.

Верни скончалась в 2009 году в Париже, не дожив всего пяти дней до своего 90-летия. Руководство Музеем Майоля, которым она управляла, взяли на себя ее сыновья Оливье и Бертран. В собрании музея помимо скульптур, графики, живописи Майоля представлены работы многих других авторов, включая Пикассо, Сезана, Дега, Родена, Кандинского.

О Дине снято несколько документальных фильмов и написаны книги. Самая новая, “Дина Верни. История моей жизни, рассказанная Алену Жоберу”, была выпущена в этом году московским музеем “Гараж”. Ее заслуги в области искусства отмечены рядом французских наград, включая орден Почетного легиона. Напоминанием о Дине для широкой публики остаются скульптуры в саду Тюильри, относящиеся к числу главных парижских достопримечательностей.