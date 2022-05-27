История. Как Джейн Фонда протестовала против войны во Вьетнаме, вышла из тени отца и стала королевой аэробики

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Голливудская старлетка, фитнес-гуру, антивоенная активистка, борец за права женщин — за свои 84 года Джейн Фонда прожила несколько жизней сразу. Разбираемся, как она стала легендой.

Звездная дочь

Джейн родилась в семье актера Генри Фонды и светской львицы Фрэнсис Форд Сеймур Брокоу. Отношения родителей были напряженными: Фонда из-за съемок редко появлялся дома, жена не раз узнавала о его изменах. Годы спустя в интервью Джейн Фонда рассказала, что ее мать “страдала психическим расстройством, которое сейчас назвали бы биполярным”. Маленькая Джейн и ее брат Питер скучали по матери, часто проходившей лечение в клиниках. В 42 года, проходя очередной курс в психиатрической лечебнице, Фрэнсис покончила жизнь самоубийством. Джейн на тот момент было 12 лет, Питеру — 10. Отец сказал им, что причиной смерти матери стал сердечный приступ, правду они узнали лишь через много лет — из прессы. В 78-летнем возрасте Джейн Фонда призналась, что так и не смирилась с потерей матери:

Я все еще пытаюсь пережить это, но жизнь вообще постоянное движение к тому, чтобы обрести целостность. Для того чтобы жизнь была наполненной, хорошей, нужно прикладывать усилия. Мы ведь сами решаем: пусть это случилось со мной, но стану ли я из-за этого жертвой? Важно не то, что с тобой происходит, а то, как ты с этим справляешься.



Джейн Фонда с матерью

Пресса описывала Генри Фонду, в то время уже большую кинозвезду, как “холодного и отстраненного отца”. Начинал он на Бродвее, в 30-е годы прославился в Голливуде, а во время Второй мировой, на пике своего успеха, добровольно присоединился к Военно-морским силам США и отслужил три года.

Брак с Фрэнсис был для него вторым. Через несколько месяцев после ее смерти он снова женился — невеста была старше его дочери на девять лет.



Генри Фонда и Фрэнсис Форд Сеймур Брокоу

Несмотря ни на что, Джейн всю жизнь рассказывала об отце с теплотой. Она считает, что больше всего он был похож на своего героя из фильма “На золотом пруду” — это последняя роль Генри Фонды, она принесла ему “Оскара”:

В жизни он был таким же — человеком, которому сложно показывать свои настоящие чувства и эмоции. Думаю, это можно сказать о многих людях его поколения. Он использовал актерскую игру как маску, скрывающую истинные эмоции, и терпеть не мог все, что могло показать его ранимость. Я его обожала. Он был хорошим человеком, очень честным.



Джейн Фонда с отцом

В поисках одобрения отца Джейн Фонда заработала пищевое расстройство: в своих мемуарах она рассказывает, как отец постоянно твердил, что ей нужно похудеть. Генри, по ее выражению, “был одержим женской стройностью”. Итогом стала развившаяся у Джейн в подростковом возрасте булимия. С этим недугом она боролась впоследствии десятилетиями — говорит, что полное выздоровление наступило лишь к 50 годам. Не без помощи лекарств, прописанных психиатром, и ее же знаменитого авторского фитнес-курса.



Джейн Фонда

Личная жизнь



Получать роли Джейн начала, когда ей было около 20, поначалу это были бродвейские постановки и проходные фильмы. Режиссеры не воспринимали ее всерьез, пресса называла “чудесной, длинноногой дочерью Генри Фонды”. Актриса не скрывает — знаменитая фамилия помогала:

Тот факт, что мой отец кинозвезда, безусловно, давал определенное преимущество — на меня обращали больше внимания, чем на других актрис. А мне хотелось быть уверенной, что я получила роль не из-за отца, и это заставляло трудиться усерднее.

Настоящую популярность Джейн обрела в Европе: она уехала на съемки во Францию и в итоге осталась там надолго. Во франции Фонда познакомилась с режиссером Роже Вадимом, который на тот момент уже успел дважды развестись — с Брижит Бардо и датской актрисой Аннетт Стройберг — и расстаться с Катрин Денев.



Джейн Фонда и Роже Вадим

У Джейн Фонды и Роже Вадима завязался роман, в 1965-м они поженились. Вадим решил, что их брак будет открытым — других женщин он иногда приводил и домой. Джейн приняла это, но впоследствии рассказывала, что на самом деле всегда была против подобных отношений.

В своимх мемуарах Фонда рассказала и о других причинах, погубивших их брак: Роже много пил, увлекался азартными играми и влез в долги, на выплату которых Фонда потратила часть наследства от родителей. В конце концов супруги развелись — спустя восемь лет совместной жизни. Они остались в дружеских отношениях.

Впоследствии Джейн выходила замуж еще два раза — за активиста Тома Хайдена и за медиамагната, миллиардера Теда Тернера. Все три брака звезды закончились разводом, причиной становились измены мужей. От Роже Вадима актриса родила дочь Ванессу, от Тома Хайдена — сына Троя.



Джейн Фонда и Том Хайден с детьми



Тед Тернер и Джейн Фонда



Помимо двоих биологических детей у Джейн есть приемная дочь Мэри Луана Уильямс. Настоящие ее родители — участники леворадикального движения за права темнокожих “Черные пантеры”: отец попал за решетку, а мать стала пить. Фонда и ее второй муж Том Хайден удочерили Мэри, когда той было 14. Джейн признается, что ее детям не хватало материнского внимания — она редко бывала дома, постоянные поездки были связаны со съемками и активистской деятельностью.



Джейн Фонда с дочерью Мэри на обложке книги “Пропавшая дочь: Мемуары о ее жизни”

“Барбарелла”, “Оскар” и непристойные предложения

Кинокарьера Фонды пошла на взлет в период брака с Роже Вадимом: он снял ее в фантастической ленте 1968 года “Барбарелла”, где она сыграла “самое прекрасное создание будущего”. Год спустя вышла драма Сидни Поллака “Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?”, после которой о Джейн наконец заговорили как о серьезной актрисе, а не просто красивой блондинке из звездной семьи. Подтверждением стала первая номинация на “Оскар”. Получила же статуэтку она тремя годами позднее — за роль проститутки в драме “Клют”.



Джейн Фонда на съемках фильма “Барбарелла”

Как вспоминает звезда, в Голливуде 50-60-х сексизм был в порядке вещей, а непристойные предложения от режиссеров она получала регулярно, но, по словам Джейн, только смеялась в ответ. Обо всем этом актриса долго молчала, и лишь в сравнительно недавних интервью стала говорить о таких вещах, как пережитое в детстве насилие и сексуальные домогательства со стороны боссов киноиндустрии. В 2017 году Фонда призналась:

Я была жертвой изнасилования, я испытала на себе сексуальные домогательства, когда была ребенком. А однажды меня уволили, потому что я отказалась спать со своим боссом. Я всегда считала, что сама виновата — сделала или сказала что-то не то.



Джейн Фонда, Джин Хэкмен и Клорис Личмен на премии “Оскар” в 1971 году



Джейн считает, что уязвимой к подобному роду ситуациям ее сделали неправильные установки, заложенные еще в раннем возрасте:

С детства меня учили, что, чтобы быть любимой, женщина должна быть идеальной — худой, красивой, с хорошими волосами… Что она должна быть скорее милой, чем искренней. Должна жертвовать собой, никогда не быть умнее мужчины, не злиться. Я догадывалась, что мне платят меньше, чем коллегам-мужчинам, но считала, что и не достойна большего.

В личной жизни, говорит Фонда, ей тоже долгое время мешали стереотипы, в которые она верила:

Я лет до 60 никогда не была в партнерских отношениях. Мой отец пять раз был женат, но ни разу его отношения не были партнерскими. Так что я считала это нормой и хотела лишь одного – чтобы мои мужчины (а они все были блистательными, потрясающими) любили меня. Уже в 60-70-лет стала говорить себе: я заслуживаю уважения.

“Ханойская Джейн”

В историю Голливуда Фонда вошла и как одна из главных активисток. О том, как все началось, Джейн рассказывает так:

В мире многое происходило. Я была беременна, а женщина в этом положении всегда как губка — впитывает все, что случается вокруг. Примерно тогда я поняла, что хочу изменить свою жизнь и предпринять попытки остановить войну. Я жила во Франции, была замужем за Роже Вадимом, у нас росла дочка. И я оставила все это, поехала в Америку и стала активисткой.

Речь идет о Вьетнамской войне. Вернувшись в США, Джейн Фонда стала выступать с антивоенными речами в церквях и вузах, финансово поддерживала организацию “Ветераны Вьетнама против войны” и расследование “Зимние солдаты” о преступлениях американских вооруженных сил. В 1972-м Джейн едет в Северный Вьетнам — как раз в то время его бомбили самолеты США. Актриса посещала пострадавшие от авианалетов населенные пункты, общалась с американскими военнопленными, выступала по ханойскому радио с призывами к солдатам США не участвовать в военных действиях. Звезда надеялась, что все это поможет привлечь внимание мира к происходящему.

Реакция на действия Фонды в США была неоднозначной. Многие сочли ее предательницей, за актрисой закрепилось прозвище “ханойская Джейн”, ФБР установило наблюдение за ней, о чем докладывали лично президенту Никсону. После возвращения ее пытались обвинить в контрабанде наркотиков и привлечь к ответственности за сам факт визита во Вьетнам. Сделать это не удалось, так как напрямую закон актриса не нарушила — официально США и Вьетнам не находились в состоянии войны.

Газетные заголовки кричали о том, что я в тюрьме по подозрению в перевозке наркотиков. Меня выпустили под залог, а каждую таблетку, которую у меня нашли, проверили в лаборатории (на деньги налогоплательщиков!). Обвинения сняли, в самом конце документа значился небольшой параграф о том, что таблетки оказались витаминами, а не наркотиками,

— пишет Фонда на своем сайте.

Много шума наделала фотография Джейн в каске на фоне вьетнамских зенитных орудий. Впоследствии она неоднократно извинялась за тот снимок, называя его ошибкой и говоря, что не должна была фотографироваться с оружием, из которого убивали американских военных:

Я до самой смерти буду переживать из-за того, что совершила гигантскую ошибку, заставившую многих людей думать, что я настроена против солдат.

Начиная с 70-х почти каждое публичное появление Джейн сопровождалось общественными протестами в какой-либо форме. В 2011 году в колонке для The Huffington Post актриса писала:

Эта ложь обо мне циркулирует уже почти 40 лет, продолжая бередить раны, оставленные Вьетнамской войной, и причиняя боль семьям американских военнослужащих. Эта ложь искажает истину о том, зачем я ездила в Северный Вьетнам, и укрепляет миф о том, что выступать против войны — значит выступать против солдат.

Антивоенные настроения Фонды проявлялись и в ее фильмографии: она помогла убедить кинопродюсеров снять фильм “Возвращение домой” о ветеране Вьетнама (на это потребовалось шесть лет) и сыграла в нем. За эту роль Джейн удостоилась “Оскара”.

Актриса и сейчас продолжает принимать участие в социальной жизни страны: много говорит о правах женщин, борьбе с сексизмом, изменением климата, в 90-е организовала кампанию в поддержку подростков, столкнувшихся с самыми разными проблемами — от неприятия своей внешности до нежелательной беременности.



В 2017 году Джейн Фонда вышла на женский марш против Дональда Трампа



В 2019 году полиция Вашингтона арестовала Джейн Фонда на акции протеста против изменения климата





Королева аэробики

Одно из главных творений Джейн помимо кино — ее курс аэробики — появилось во многом благодаря политическому активизму звезды. В начале 1980-х ее второй муж Том Хайден создал организацию “новых левых” и намеревался участвовать в местных выборах, для агитационной кампании нужны были деньги. Тогда Фонда и решила зарабатывать, продавая собственный курс упражнений. Вышедшие на видеокассетах уроки были сняты на основе выпущенной ранее книги, где Джейн собрала эффективные, на ее взгляд, упражнения.

Актриса говорит, что создание революционной по тем временам методики было для нее своего рода средством борьбы за равноправие. Спортзалы тогда “рассматривались как преимущественно мужское место”, и ей хотелось придумать что-то исключительно для женщин. Уроки от Джейн Фонды стали одним из бестселлеров всех времен среди VHS-кассет, актриса моментально обрела славу “королевы аэробики”. Американский Vogue впоследствии назвал этот курс лучшим видео по аэробике за всю историю.

Новый взлет популярности курса произошел во время пандемии, когда оставшиеся без спортзалов любители фитнеса стали искать видео для домашних тренировок. Фонда и сама помогла снова привлечь к нему внимание: записала тикток с упражнениям и запустила фитнес-челлендж, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Возвращение в кино



В 90-е Джейн уходила из кино, а в новом тысячелетии громко вернулась, начав с комедии 2005 года “Если свекровь – монстр” с Дженнифер Лопес и продолжив “Крутой Джорджией”, сериалами “Новости”, “Грейс и Фрэнки”, “Молодостью” Паоло Соррентино и другими фильмами. Сейчас она уже не снимается так много, как раньше, но все же появляется на экране — в прошлом году, например, в заключительном сезоне “Грейс и Фрэнки”.

Пять лет назад Джейн рассталась с бойфрендом, музыкальным продюсером Ричардом Перри, с которым провела восемь лет. Актриса тогда заявила, что “завязала со свиданиями” и счастлива одна. С бывшим бойфрендом она осталась в хороших отношениях, как и с другими экс-возлюбленными: своего третьего мужа Теда Тернера, например, она приглашала на вечеринку в честь собственного 80-летия.

Фонда продолжает сниматься для глянца и давать интервью — этой весной позировала для обложки Glamour (на ней коллаж, включающий первую обложку Джейн для этого журнала, снятую в 1959-м). В интервью изданию рассказала, что поддерживает себя в форме благодаря “8-9-часовому сну, медитации, природе и тренировкам”. Как говорит звезда, в свои 84 она ощущает себя “моложе, чем в 20”, а главным анти-эйдж средством считает “любопытство и интерес к окружающему миру”.