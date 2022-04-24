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    Историки оценили роль частных формирований в военных операциях и защите государства

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Историки оценили роль частных формирований в военных операциях и защите государства

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    Федеральное агентство новостей

    Отечественная история
    знает много случаев привлечения частных отрядов к ведению боевых действий в
    государственных интересах. Как сообщил военный историк Юрий Кнутов в
    беседе с ФАН,
    военизированной охране доверяли самые особые задачи.

    Сейчас тема привлечения
    частных лиц к выполнению боевых миссий поднялась на фоне участия бойцов «ЧВК
    Вагнера» в российской спецоперации на Украине. Они выполняют задачи на самых
    горячих направлениях, в том числе участвуют в освобождении города Попасная. По
    данным источников, именно «вагнеровцы» обеспечили существенный прорыв
    противника в самом мощном укрепрайоне ВСУ.

    Кнутов пояснил, что на
    помощь русской и советской армии всегда приходили силы, которые активно
    сражались за страну, хоть и не входили в состав регулярной армии.

    «Это
    были гражданские люди, которых нанимали для определенных функций по охране
    мостов, оборонных предприятий и так далее. Если где-то касалось, то они тоже
    участвовали во время войны, во всяком случае Великой Отечественной, в ведении
    боевых действий», — пояснил эксперт.

    Он напомнил, что в
    Отечественную войну 1812 года дворяне воевали с вспомогательными
    формированиями. По словам заместителя
    директора Института истории и политики МПГУ, политолога Владимира Шаповалова,
    российские частные отряды имеют богатый опыт участия в сложных операциях.

    «В
    мировой практике и исторической ретроспективе ЧВК используются достаточно
    регулярно. Это большой опыт, который существует и который постоянно
    увеличивается, расширяется. Естественно, что ЧВК имеют не только положительный
    опыт», — пояснил Шаповалов.

    Он напомнил, что
    американские ЧВК часто совершают преступления и нарушают права человека, чего
    не было замечено за российскими подразделениями.

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