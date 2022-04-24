Историки оценили роль частных формирований в военных операциях и защите государства

«Это

были гражданские люди, которых нанимали для определенных функций по охране

мостов, оборонных предприятий и так далее. Если где-то касалось, то они тоже

участвовали во время войны, во всяком случае Великой Отечественной, в ведении

боевых действий», — пояснил эксперт.