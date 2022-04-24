Историки оценили роль частных формирований в военных операциях и защите государства

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Отечественная история
знает много случаев привлечения частных отрядов к ведению боевых действий в
государственных интересах. Как сообщил военный историк Юрий Кнутов в
беседе с ФАН,
военизированной охране доверяли самые особые задачи.
Сейчас тема привлечения
частных лиц к выполнению боевых миссий поднялась на фоне участия бойцов «ЧВК
Вагнера» в российской спецоперации на Украине. Они выполняют задачи на самых
горячих направлениях, в том числе участвуют в освобождении города Попасная. По
данным источников, именно «вагнеровцы» обеспечили существенный прорыв
противника в самом мощном укрепрайоне ВСУ.
Кнутов пояснил, что на
помощь русской и советской армии всегда приходили силы, которые активно
сражались за страну, хоть и не входили в состав регулярной армии.
«Это
были гражданские люди, которых нанимали для определенных функций по охране
мостов, оборонных предприятий и так далее. Если где-то касалось, то они тоже
участвовали во время войны, во всяком случае Великой Отечественной, в ведении
боевых действий», — пояснил эксперт.
Он напомнил, что в
Отечественную войну 1812 года дворяне воевали с вспомогательными
формированиями. По словам заместителя
директора Института истории и политики МПГУ, политолога Владимира Шаповалова,
российские частные отряды имеют богатый опыт участия в сложных операциях.
«В
мировой практике и исторической ретроспективе ЧВК используются достаточно
регулярно. Это большой опыт, который существует и который постоянно
увеличивается, расширяется. Естественно, что ЧВК имеют не только положительный
опыт», — пояснил Шаповалов.
Он напомнил, что
американские ЧВК часто совершают преступления и нарушают права человека, чего
не было замечено за российскими подразделениями.