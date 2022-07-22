Историк Ольхин перечислил основные идеи, которые продвигались в школах Донбасса при Украине

Историк Артем Ольхин и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказали о содержании учебников, которые использовались в местных школах при Украине.
В образовательные учреждения активно внедрялись книги, содержащие «крайне агрессивные настроения по отношению к России», подчеркнул Ольхин. В школах продвигались идеи украинского интегрального национализма, отметили собеседники NEWS.ru.
«Продвигались идеи украинского интегрального национализма, основной тезис которого заключается в том, что Украина — древняя нация, которую на протяжении тысячелетней истории якобы пытались уничтожить «москали», — пояснил Ольхин.
К тому же в литературе неоднократно упоминалось, что «настоящая Русь — это Киев». Из детей с детства воспитывали «настоящих украинцев», добавил Ольхин.