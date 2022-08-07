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Историк Мягков: новая медаль для ВСУ еще раз доказала нацистскую сущность Киева

Историк Мягков: новая медаль для ВСУ еще раз доказала нацистскую сущность Киева
Федеральное агентство новостей

Учрежденная президентом Украины Владимиром Зеленским новая боевая награда для ВСУ стала очередным доказательством неонацистской сущности Киева. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Особенностью медали «За оборону Украины» является изображение стилизованного символа Третьего рейха. По мнению историка, свастика на анфасе видна невооруженным глазом

«Но в этом нет ничего удивительного. Это очередное доказательство того, что украинский национализм перерос в неонацизм», подчеркнул Мягков в интервью РИА Новости.

president.gov.ua/Офіс Президента України
president.gov.ua/Офіс Президента України

Уточняется, что новая медаль будет вручаться не только представителям вооруженных сил страны. Примерить награду смогут и гражданские лица, внесшие весомый вклад в обороноспособность Украины.

ВСУ медаль свастика Украина
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