Историк Малдер усомнился в разрушительном эффекте антироссийских санкций

«Мы знаем, что экономические санкции не всегда успешны даже при самых благоприятных обстоятельствах. Их эффективность составляет от 10 до 30%. Наивно было рассчитывать, что такая страна, как Россия, сгниет под их бременем», — усомнился в эффективности рестрикций Малдер.