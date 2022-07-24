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Историк Малдер усомнился в разрушительном эффекте антироссийских санкций

Историк Малдер усомнился в разрушительном эффекте антироссийских санкций
Федеральное агентство новостей

Ограничительные меры вряд ли уничтожат Россию, уверен историк Николас Малдер.

Эксперт призвал не преувеличивать значение рестрикций. Он подчеркнул, что санкции можно расценивать как дополнительный рычаг воздействия наравне с дипломатической работой. Слова специалиста приводит издание «Экономика Сегодня».

«Мы знаем, что экономические санкции не всегда успешны даже при самых благоприятных обстоятельствах. Их эффективность составляет от 10 до 30%. Наивно было рассчитывать, что такая страна, как Россия, сгниет под их бременем», — усомнился в эффективности рестрикций Малдер.

Также историк поинтересовался, чего хочет добиться Запад при помощи антироссийских ограничений. Отмечается, что в первом пакете санкций ЕС потребовал остановить спецоперацию, а в шестом попытался ослабить РФ.

Евросоюз Малдер санкции
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