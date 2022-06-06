Историк Кнутов: угроза репутационных потерь для Германии оставила ВСУ без немецких танков

CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look PressГермания реально оценивает последствия поставок на Украину немецких танков, потому и не торопится принимать такое решение, заявил военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. В комментарии Федеральному агентству новостей он отметил, что ситуация может обернуться для Берлина серьезными репутационными потерями, так как переданная Киеву бронетехника будет быстро уничтожена российскими военными. «Мы помним, как Турция в свое время купила у Германии танки Leopard предыдущей модификации, а потом начала наступление против курдов. Больше десятка танков были сожжены нашими противотанковыми ракетами, причем еще советского производства», — напомнил эксперт.Кроме того, по мнению Кнутова, немецкие власти явно не доверяют Киеву, который может использовать западное вооружение против мирных жителей, что также нанесет удар по имиджу ФРГ.

CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Германия реально оценивает последствия поставок на Украину немецких танков, потому и не торопится принимать такое решение, заявил военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

В комментарии Федеральному агентству новостей он отметил, что ситуация может обернуться для Берлина серьезными репутационными потерями, так как переданная Киеву бронетехника будет быстро уничтожена российскими военными.

«Мы помним, как Турция в свое время купила у Германии танки Leopard предыдущей модификации, а потом начала наступление против курдов. Больше десятка танков были сожжены нашими противотанковыми ракетами, причем еще советского производства», — напомнил эксперт.

Кроме того, по мнению Кнутова, немецкие власти явно не доверяют Киеву, который может использовать западное вооружение против мирных жителей, что также нанесет удар по имиджу ФРГ.