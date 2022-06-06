Историк Кнутов: угроза репутационных потерь для Германии оставила ВСУ без немецких танков
CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look PressГермания реально оценивает последствия поставок на Украину немецких танков, потому и не торопится принимать такое решение, заявил военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. В комментарии Федеральному агентству новостей он отметил, что ситуация может обернуться для Берлина серьезными репутационными потерями, так как переданная Киеву бронетехника будет быстро уничтожена российскими военными. «Мы помним, как Турция в свое время купила у Германии танки Leopard предыдущей модификации, а потом начала наступление против курдов. Больше десятка танков были сожжены нашими противотанковыми ракетами, причем еще советского производства», — напомнил эксперт.Кроме того, по мнению Кнутова, немецкие власти явно не доверяют Киеву, который может использовать западное вооружение против мирных жителей, что также нанесет удар по имиджу ФРГ.
Германия реально оценивает последствия поставок на Украину немецких танков, потому и не торопится принимать такое решение, заявил военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
В комментарии Федеральному агентству новостей он отметил, что ситуация может обернуться для Берлина серьезными репутационными потерями, так как переданная Киеву бронетехника будет быстро уничтожена российскими военными.
«Мы помним, как Турция в свое время купила у Германии танки Leopard предыдущей модификации, а потом начала наступление против курдов. Больше десятка танков были сожжены нашими противотанковыми ракетами, причем еще советского производства», — напомнил эксперт.
Кроме того, по мнению Кнутова, немецкие власти явно не доверяют Киеву, который может использовать западное вооружение против мирных жителей, что также нанесет удар по имиджу ФРГ.