Историк Кнутов назвал условия для перехода российских военных к активному наступлению на Украине

Историк Юрий Кнутов заявил, что цель Вооруженных сил РФ в настоящее время заключается в том, чтобы не допустить наступление ВСУ на Херсон, передает телеканал «360».
В беседе с журналистами Кнутов отметил, что выполнение этой задачи является главным условием для перехода к новому этапу активного наступления российских военных на Украине. По мнению эксперта, это позволит сохранить жизни мирных граждан.
Историк выразил предположение, что ресурсы, необходимые для успешного наступления, появятся у ВС России к концу ноября или началу декабря.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.