Историк Буранов: исход блокированных в Северодонецке украинских националистов предрешен

Исход блокированных украинских националистов на химзаводе «Азот» в Северодонецке заранее предрешен. Такое мнение высказал военный историк Никита Буранов.
По словам эксперта, блокировка националистов на химзаводе может превратиться в длительную осаду, однако тактика крепостей не очень приятная.
«Это может действительно превратиться в долгую осаду, но ее исход предрешен, это понятно», — заявил военный историк.
Буранов подчеркнул, что тезис «биться до последнего украинца» играет новыми красками, потому что засевшие в укрепленных городах националисты продолжают сопротивление, затягивая спецоперацию.