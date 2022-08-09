Исторический момент для Запорожской области попал в объектив фотографа

Исторический момент для Запорожской области — голосование по вопросу проведения референдума о вхождении в состав России, — попал в объектив фотографа. Соответствующие снимки в своем Telegram-канале опубликовал член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
На опубликованных кадрах можно увидеть самых разных людей — жителей Запорожской области, принявших участие в голосовании. Как пояснил Владимир Рогов, это — делегаты форума «Мы вместе с Россией». Все 1500 человек, принявших участие в мероприятии, единогласно поддержали идею о воссоединении с Россией.
Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о выборах по присоединению региона к России.
«Основываясь на принципе свободного выбора, принимая за главную ценность мнение каждого жителя нашего региона, мы заявляем о намерении провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта. Мы — один народ, и мы будем вместе», — сказано в обращении участников форума.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против референдумов на территориях, которые находятся под контролем российской армии. По его мнению, в случае проведения подобного голосования, мирные переговоры между Киевом и Москвой будут невозможны.