Исторический момент для Запорожской области попал в объектив фотографа

«Основываясь на принципе свободного выбора, принимая за главную ценность мнение каждого жителя нашего региона, мы заявляем о намерении провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта. Мы — один народ, и мы будем вместе», — сказано в обращении участников форума.