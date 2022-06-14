Исторический блокпост: военкор Фридрихсон показала место начала падения «Азовстали»

Военкор ФАН Надана Фридрихсон показала место, с которого началось падение «Азовстали» — блокпост на мосту через реку Кальмиус.
По дороге, соединяющей завод им. Ильича и «Азовсталь», бежал врио командира 36 бригады морпехов ВСУ и член нацбатальона «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) Сергей Волынский.
«Именно тогда он отправил часть своих людей на убой, чтобы спасти свою жизнь», — подчеркнула военкор.
Спустя некоторое время Волынский и командир полка «Азов» Денис Прокопенко записали в бункере «Азовстали» видео, в котором осудили тех, кто сдался в плен.
Фридрихсон пообщалась с местными жителями — они рассказали, что «азовцы», пытавшиеся перебраться с одного завода на другой, скрывались в жилых кварталах и открывали огонь. Несмотря на это, все они были зачищены, а оба командира «Азова» сдались в плен.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела