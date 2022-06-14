Исторический блокпост: военкор Фридрихсон показала место начала падения «Азовстали»

Фридрихсон пообщалась с местными жителями — они рассказали, что «азовцы», пытавшиеся перебраться с одного завода на другой, скрывались в жилых кварталах и открывали огонь. Несмотря на это, все они были зачищены, а оба командира «Азова» сдались в плен.